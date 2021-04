Kostenpflichtiger Inhalt: Schüler-Boykott wegen Corona : Bezirksregierung – „Präsenzunterricht ist Pflicht“

Der 21-jährige Cedric Thevißen besucht das Berufskolleg Viersen. Am Mittwoch absolviert er noch sein berufsfeldbezogenes Praktikum. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach/Viersen Der Mönchengladbacher Cedric Thevißen (21) will wegen der Infektionsgefahr nicht am Präsenzunterricht im Berufskolleg Viersen teilnehmen. Die Bezirksregierung sagt, was das für Folgen haben könnte.