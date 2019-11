Kinderpraxis in Walbeck : „Apfelbaum“ sammelt Spenden für „Knister-School“ in Indien

Petra Schumacher und Ludger Jochmann alias Knister. Foto: Schumacher

Walbeck Zu einem Tag der offenen Tür lud die Kinder- und Jugendtherapeutische Praxis Apfelbaum in ihre neuen Räume An der Seidenweberei in Walbeck ein. Die Besucher konnten sich über das umfangreiche Angebot der Praxis informieren.

Petra Schumacher und ihre Kollegen luden die Besucher zu einer Spende für die „Knister-School“ in Indien ein. Insgesamt kamen Spenden in Höhe von 1000 Euro zusammen. Mit dem Geld soll ermöglicht werden, dass mehr Jungen und Mädchen die Chance zum Lernen haben.