St.- Hubertus-Bruderschaft Obereyll : Volksband stiftet Schwenkfahnen

Freude über die neuen Schwenkfahnen herrscht beim Fahnenschwenkernachwuchs der St.-Hubertus-Bruderschaft Obereyll. Foto: Volksban an der Niers/Voba

EYLL Die Volksbank an der Niers stiftete für den Nachwuchs der St.-Hubertus-Bruderschaft Ober­eyll zwei neue Schwenkfahnen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden die Fahnen in der vorhergehenden heiligen Messe durch Pfarrer Christian Stenz gesegnet und anschließend an die Fahnenschwenker Lennart Nagel und Theo Molderings übergeben.

