Sparkassen-Cup in Geldern : Hobbyfußballer spenden für Zirkusprojekt der Michael-Schule

Das Team der Stadt Geldern hat den Cup gewonnen. Gratulation gab es von Turnier-Organisator Erik Franken (l.) und Bürgermeister Sven Kaiser (r.). Foto: Herbert van Stephoudt

Geldern Den Siegerpokal des Fußball-Hallenturniers reckten die Spieler der Stadt Geldern in die Höhe. Sie setzten sich im Finale des 14. Turniers der Hobby- und Betriebsmannschaften in der Turnhalle am Bollwerk knapp mit 2:1 gegen das Team der Sparkasse Krefeld durch.

