Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Schlusslicht spielt tatsächlich wie ein Absteiger

Kerken TV Aldekerk hat beim ESV Regensburg keinerlei Chance und verliert mit 21:39. Linkshänderin Insa Weisz kehrt nach einjährigem Abstecher nach Wuppertal zu den Grün-Weißen zurück.

Außer Spesen nix gewesen. Am Samstagabend kassierte die bereits als Absteiger feststehende Mannschaft des Handball-Zweitligisten TV Aldekerk in Regensburg eine auch in der Höhe verdiente 21:39 (9:18)-Niederlage und zeigte sich dabei nur bedingt ligatauglich.

„Das war heute definitiv eine unserer schlechtesten Leistungen in der letzten Zeit“, sagte Georg van Neerven und zog angesichts der Vorstellung der Grün-Weißen in der Domstadt ernüchtert Bilanz. Aus privaten Gründen hatte Trainerin Yvonne Fillgert kurzfristig passen müssen und das Zepter für das Auswärtsspiel in Bayern an den Teammanager übergeben. Doch auch mit der Trainerin an der Seitenlinie hätte es vermutlich kaum besser ausgesehen.