2. Bundesliga Kompakt : Hamburg macht wichtigen Schritt im Aufstiegsrennen

Düsseldorf Der Hamburger SV hat dem Druck standgehalten und einen wichtigen Sieg im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gelandet. Dank des 2:1 über Hannover 96 klettert der HSV zumindest bis Sonntagnachmittag auf einen direkten Aufstiegsplatz. Der Zweitliga-Samstag in der Zusammenfassung.

Hamburger SV - Hannover 96 2:1 (2:1) Der Hamburger SV hat die Gunst der Stunde genutzt und wird mindestens vom Relegationsplatz in den letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gehen. Die Mannschaft von Tim Walter besiegte am Samstag Hannover 96 mit 2:1 (2:1) und eroberte zunächst sogar einen direkten Aufstiegsplatz.

Robert Glatzel (13./20.) mit seinen Saisontoren Nummer 20 und 21 schoss die Rothosen erstmals seit dem 23. Spieltag wieder in die Aufstiegszone. Sebastian Kerk (22.) traf für Hannover, für das es nach gesichertem Klassenerhalt um nichts mehr ging.

Durch den eigenen Sieg und die Niederlage von Darmstadt 98 am Freitag bei Fortuna Düsseldorf hat der HSV zumindest das Erreichen der Relegation in der eigenen Hand. Selbst der direkte Aufstieg ist noch möglich.

Endspurt in der Zweiten Liga : Schalker Euphorie im Aufstiegskampf

Derzeit ist der HSV Zweiter dank der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber Darmstadt und auch Werder Bremen. Der Nordrivale ist am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Absteiger Erzgebirge Aue gefordert und kann wieder vorbeiziehen.

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim 0:2 (0:0) Der 1. FC Heidenheim hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine Negativserie beendet. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann bei Jahn Regensburg verdient mit 2:0 (0:0). Heidenheim war zuletzt vier Mal ohne Sieg geblieben (drei Niederlagen) und hatte dadurch alle Aufstiegschancen verspielt.

Für die Gäste trafen Patrick Mainka (51.) und Tobias Mohr (81.). Sie besiegelten Regensburgs sechstes Spiel ohne Sieg in Serie. Für den Jahn ging es aber wie für Heidenheim um nichts mehr.

FC Ingolstadt - Hansa Rostock 0:0 (0:0) Absteiger FC Ingolstadt hat sich mit einer Nullnummer von seinem Publikum in der 2. Fußball-Bundesliga verabschiedet. Die Schanzer kamen am 33. Spieltag gegen Hansa Rostock über ein 0:0 nicht hinaus. Zu finalen Saisonrunde am Sonntag kommender Woche (15. Mai) gastiert der FCI bei Hannover 96.