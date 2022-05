Handball-Regionalliga : Der TV Aldekerk bleibt im Titelrennen

Kreisläufer Marcel Görden steuerte zwei Treffer zum Sieg des TV Aldekerk bei. Foto: Heinz Spütz

Kerken Die Mannschaft gewinnt am Dienstag bei der TSV Bonn mit 34:32 – der Traum von einem Endspiel um die Meisterschaft lebt weiter. Am Donnerstag steht bereits die nächste Aufgabe gegen den OSC Rheinhausen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Der Nachholspieltag am Dienstagabend hatte es in sich. Aus dem Dreikampf um den Titel in der Handball-Regionalliga der Männer ist ein Zweikampf geworden. Und der Tabellendritte TV Aldekerk (33:9-Punkte) ist nach seinem 34:32 (19:16)-Erfolg bei der TSV Bonn weiter dabei. Er ist nun der einzig verbliebene Konkurrent des Spitzenreiters interaktiv.Handball aus Ratingen (38:8-Punkte), der sich im Top-Spiel gegen den Zweiten TV Korschenbroich (36:12-Zähler), der nun aus dem Rennen ist, mit 36:26 behauptete.

Es deutet mittlerweile eine Menge auf ein Endspiel um den Titel hin, wenn der TV Aldekerk am Samstag, 14. Mai, 19.30 Uhr, den Spitzenreiter am letzten Spieltag in der heimischen Vogteihalle empfängt – vorausgesetzt, das Wallrath-Team zeigt bis dahin keine Schwächen. Wenn es wirklich so weit kommen sollte, dann hätte der ATV im Gegensatz zu den Ratingern ein extrem anstrengendes Programm mit acht Spielen innerhalb von zweieinhalb Wochen in den Knochen stecken.

Info Das Restprogramm des TV Aldekerk Donnerstag, 6. Mai, 20.30 Uhr OSC Rheinhausen (H) Samstag, 8. Mai, 19 Uhr TV Rheinbach (A) Dienstag, 10. Mai, 20 Uhr BTB Aachen (A) Donnerstag, 12. Mai, 20.30 Uhr BTB Aachen (H) Samstag, 14. Mai, 19.30 Uhr Interaktiv.Handball (H)

Zum Geschehen auf dem Parkett: Die Gäste fanden zunächst nur schleppend ins Spiel und lagen nach eine Viertelstunde mit 11:13 im Hintertreffen. Nils Wallrath sah zu diesem Zeitpunkt dringenden Redebedarf mit seiner Mannschaft und legte die Grüne Karte auf den Tisch der Zeitnehmer. „Wir haben bei jedem Angriff einen Treffer kassiert. Da musste ich reagieren und in der Auszeit taktische Veränderungen vornehmen“, so Wallrath. Eine Maßnahme, die ihre Wirkung nicht verfehlte. Mit einem 7:1-Lauf innerhalb von gerade einmal neun Minuten warf sich der ATV mit 18:14 in Führung. Mit drei Toren Vorsprung wurden die Seiten gewechselt.

Offensichtlich hatte die Mannschaft des Bonner Trainers Frank Berblinger in der Halbzeitpause ihre Ohren nicht auf Empfang gestellt, denn nach nur zwei Minuten und Treffern von Jonas Mumme und Sjuul Rutten sah er sofortigen Handlungsbedarf, um seine Akteure neu einzunorden. Dass sich am weiteren Spielverlauf kaum noch was änderte, war sicher auch ein Verdienst des 21-jährigen ATV‑Torwarts Joscha Schoemackers. Er lieferte speziell im zweiten Durchgang eine überragende Partie ab und war ein Garant für den Erfolg.

Die Aldekerker spielten ihren Stiefel herunter und verschafften sich bis zur 52. Minute eine 30:24-Führung. So ganz ließ sich der Gastgeber zwar nicht abschütteln. Aber so richtig kam Bonn auch nicht mehr heran. Spätestens nach dem Treffer vom Julian Mumme zum 34:30 (58.) war die Partie entschieden.

„Was meine Mannschaft heute abgeliefert habt, war schon verdammt gut. Ich muss hier mal deutlich erwähnen, mit welchen Strapazen wir zu kämpfen haben. Um 17.30 Uhr war Abfahrt. Davor haben die Spieler gearbeitet, dann schnell die Sporttasche gepackt. Es folgte eine eineinhalbstündige eigene Anreise. Und vor Mitternacht wird keiner zu Hause sein. Und am Donnerstag steht um 20.30 Uhr schon wieder das nächste Spiel gegen den OSC Rheinhausen auf dem Programm. Da ist es nur eine Frage der Zeit, wann wir auf der letzten Rille laufen“, sagte Nils Wallrath. Er richtete zum wiederholten Male die dringende Bitte an alle Aldekerker Fans, die Mannschaft speziell in den Heimspielen „zahlreich und lautstark zu unterstützen“, um den Traum von Aufstieg trotz der Strapazen so lange wie möglich am Leben zu halten.