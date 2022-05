Fußball-Bezirksliga : SV Straelen verlängert mit seinem Erfolgstrainer Bilal Lekesiz

Straelen Vom Abstiegskandidaten zum Anwärter auf Platz drei: Der 36-jährige Trainer des SV Straelen II hat in den vergangenen Monaten ganze Arbeit geleistet.

Bilal Lekesiz hat den Fußball-Bezirksligisten SV Straelen II innerhalb kurzer Zeit wieder auf Vordermann gebracht. Der Trainer hatte die Mannschaft Anfang Dezember in einer schwierigen Situation übernommen. Seitdem hat der 36-Jährige aus einem Abstiegskandidaten ein Team geformt, das sich inzwischen berechtigte Hoffnungen machen darf, die Saison in der Gruppe 4 als Tabellendritter zu beenden.

Bilal Lekesiz hat an der Straelener Römerstraße seine zweite Trainerstation angetreten. In der abgelaufenen Spielzeit war er als Spielertrainer für den TDFV Viersen im Einsatz. Aus seiner sportlichen Laufbahn bringt Lekesiz viel Erfahrung mit. In jungen Jahren hatte er einige Einsätze für türkische Junioren-Nationalmannschaften. In Deutschland war er viele Jahre in der Oberliga am Ball, unter anderem auch für den KFC Uerdingen.