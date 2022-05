Fußball-Regionalliga : Vorfreude auf die Hintertor-Tribüne: Lunga wechselt zu RW Oberhausen

Straelen Der SV Straelen verliert den nächsten Leistungsträger: Nach Matona-Glody Ngyombo schließt sich auch Kelvin Lunga dem Ligarivalen an.

Fußball-Regionalligist SV Straelen erweist sich als Sprungbrett. Drei Spieler, die aktuell noch an der Römerstraße in den Abstiegskampf verwickelt sind, laufen in der kommenden Saison für Spitzenclubs aus der Vierten Liga auf. Nachdem die Mittelfeldspieler Tobias Peitz (Wuppertaler SV) und Matona-Glody Ngyombo (RW Oberhausen) ihre Wechsel bereits verkündet hatten, schließt sich jetzt auch Kelvin Lunga dem Ligarivalen aus Oberhausen an.