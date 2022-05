Schwimmen : Lina Jonkmans holt Goldmedaille auf der 100-Meter-Delphin-Strecke

Lina Jonkmans gewann bei den Titelkämpfen im Krefelder „Aquadome“ einen kompletten Medaillensatz. Foto: Jörg Löcker/Stefan Ruetters

Geldern Die Wettkampf-Schwimmer des SC Delphin Geldern überzeugten bei der Verbands-Meisterschaft in Uerdingen. Viele Bestzeiten und Podestplätze.

Der Schwimm-Club Delphin Geldern hat zwei neue Verbandsmeister in seinen Reihen. Bei den Titelkämpfen der Jahrgänge 2008 bis offen (ohne Altersbegrenzung) des Verbandes Rhein-Wupper, die jetzt im Uerdinger Aquadome am Waldsee ausgetragen wurden, ließ Lina Jonkmans (Jahrgang 2003) der Konkurrenz über 100 Meter Delphin keine Chance. Ohnehin durfte sie mit einem kompletten Medaillensatz die Heimreise antreten. Über 50 Meter Freistil sicherte sich die Geldernerin zunächst Silber in ihrer Altersklasse und schlug später im jahrgangsübergreifenden Finale als Dritte an.

In seiner Paradedisziplin Brust polierte Tobias Windisch (Jahrgang 2005) die Erfolgsbilanz der „Delphine“ vom Niederrhein auf. In einem taktisch ausgezeichnet geführten Rennen hatte er über 200 Meter die Nase vorn. Eine weitere Goldmedaille ergatterte der junge Gelderner in 1:14,82 Minuten über 100 Meter; Silber sprang außerdem über 50 Meter in 33,74 Sekunden heraus.

Ohnehin präsentierte sich das Gelderner Wettkampf-Team einmal mehr in einer starken Verfassung. Christina Bauten (Jahrgang 2007) freute sich riesig über zwei Bronzemedaillen. Uber 50 Meter Freistil (28,86 Sekunden) und 100 Meter Delphin (1:14,01 Minuten) erzielte sie dabei jeweils neue persönliche Bestzeiten.

Auch ihre Vereinskameradin Feline Kisters (Jahrgang 2006) landete über 100 Meter Delphin auf dem Podest und sicherte sich in persönlicher Bestzeit von 1:13,21 Minuten ebenfalls Bronze. Über 200 Meter Delphin landete sie auf Rang vier und verpasste nur um Haaresbreite eine weitere Medaille.

Benjamin Bauten belegte in der Jahrgangsentscheidung für 2004 über 50 Meter Freistil in 25,73 Sekunden den dritten Platz. Über 50 Meter Rücken schlug er hinter Tobias van Aggelen vom Neusser SV, der in seinem Jahrgang zu den deutschen Topschwimmern gehört, als Zweiter an.