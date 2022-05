Sportschießen : Schrecksekunde für die Weltcup-Siegerin

Kevelaer Mit drei Medaillen beim internationalen Wettkampf in Rio de Janeiro hat Anna Janssen von der SSG Kevelaer ihre Ambitionen auf einen Olympia-Start in Paris untermauert. Vor ihrem Hotel wurde sie Zeugin eines Raubüberfalls.

„Speziell das Gold im Einzel ist nicht zu vergleichen mit den Titeln, die ich als Juniorin bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen habe. Hier ist die Leistungsdichte wesentlich höher. Und ich habe meine Siege ausschließlich in olympischen Disziplinen geholt, was im Hinblick auf Olympia 2024 in Paris von enormer Bedeutung ist.“

Bei sechs Starts in sechs verschiedenen Disziplinen blieb für „Sightseeing“ in Rio nur wenig Zeit. Und nach einer Schrecksekunde, in der ihr fast das Herz stehen blieb, war die Kevelaererin ohnehin froh, sich auf den Sport konzentrieren zu können. Auf dem Weg zu ihrem Hotel wurde Anna Janssen Augenzeugin eines bewaffneten Raubüberfalls mit Maschinengewehren auf offener Straße. „Die haben da rumgeschossen, alles nur 20 Meter von unserem Auto entfernt. Ich habe nur gedacht: Oh Gott, gleich sind wir dran.“

Mittlerweile ist Anna wieder in ihrer Studentenwohnung in Freising bei München angekommen, wo sie an der dortigen Fakultät den Studiengang Gartenbau belegt. Sportlich lässt sie es etwas ruhiger angehen. Doch die nächsten internationalen Herausforderungen werfen bereits ihre Schatten voraus. Im September geht Anna Janssen bei der Europameisterschaft in Breslau an den Start, danach folgt die Weltmeisterschaft in Kairo. Und selbstverständlich nimmt sie sich auch noch Zeit für ihren Heimatverein. Wenn die Luftgewehr-Mannschaft der SSG Kevelaer ab Oktober die vierte Deutsche Meisterschaft in Serie in Angriff nimmt, darf die Weltcup-Siegerin natürlich nicht fehlen.