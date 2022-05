Handball-Regionalliga : Der TV Aldekerk siegt im Schongang

Trotz aller Strapazen lassen sich Linksaußen Sjuul Rutten und seine Teamgefährten nicht vom Titelkurs abbringen. Foto: Heinz Spütz

Kerken Im Nachholspiel gegen den OSC Rheinhausen kann sich der Titelaspirant ausnahmsweise einmal eine leicht angezogene Handbremse erlauben. Dennoch reicht es zu einem ungefährdeten 30:22.

Von Heinz Spütz

Für eine kleine Tanzdarbietung ist es nie zu spät. Erst recht nicht, wenn der Zillertaler Hochzeitsmarsch auf dem Plattenteller liegt. Als die beiden Unparteiischen das Nachholspiel des Handball-Regionalligisten TV Aldekerk gegen den OSC Rheinhausen in der Vogteilhalle abpfiffen, gab es für die Wallrath-Truppe kein Halten mehr. „Derbysieger, Derbysieger“, schallte es durch die Vogteihalle. Rhythmisch mitklatschend zeigten rund 400 Zuschauer der Mannschaft mit stehenden Ovationen ihre Anerkennung für die gezeigte Leistung. Denn gerade hatten die ATV-Männer im fünften Spiel innerhalb von zehn Tagen den OSC mit 30:22 (14:9) in die Knie gezwungen.

Damit haben die Grün-Weißen jetzt 35:9-Punkte auf ihrem Konto und bleiben Tabellenführer interaktiv Ratingen (38:8) dicht auf den Fersen. Der offiziell letzte Spieltag der Liga sieht am nächsten Samstag das Heimspiel des ATV gegen das Team aus Ratingen vor. Bis dahin müssen die Gastgeber noch drei weitere Spiele innerhalb von sechs Tagen absolvieren, die Ratinger lediglich noch eine Begegnung (am Samstag beim BTB Aachen). Der Termin für das Ratinger Nachholspiel beim HC Weiden ist noch offen und wird innerhalb von zwei Wochen nach dem eigentlichen Saisonende gespielt. Diese Möglichkeit hat der Handballverband den Vereinen angesichts der vielen Corona-Spielausfälle eingeräumt. Sollte sich das Spitzenduo bis zum kommenden Samstag schadlos halten, findet in der Vogteilhalle um 19.30 Uhr ein echtes Endspiel um den Aufstieg statt.

Zum Geschehen auf dem Parkett: Der Spielplan von ATV-Trainer Nils Wallrath sah vor, möglichst schnell in ruhiges Fahrwasser zu kommen. Es entwickelte sich eine Partie, in der sich beide Mannschaften in der Offensive von ihrer sparsamen Seite zeigten. Nach zwölf Minuten nahm Wallrath beim Stand von 6:4 die erste Auszeit, um seine Spieler zu mehr Konzentration bei den Abschlüssen aufzurufen. Die Ansprache zeigte Wirkung. Mit einem Fünf-Tore-Vorsprung (14:9) wurden die Seiten gewechselt.

Direkt nach Wiederanpfiff sorgte der ATV mit einer Fünfer-Serie für eine Vorentscheidung. Wallrath gönnte den „Etablierten“ wie den Mumme-Brüdern, Thomas Jentjens oder Roman Grützner mal eine längere Verschnaufpause. „Ich muss wirklich sagen, dass es alle sehr gut gemacht haben und wir durch die Wechsel nicht spürbar an Spielqualität verloren haben“, so Wallrath.

Quasi im Schongang spielten die Gastgeber die Partie gegen insgesamt harm- und ideenlos auftretende Gäste routiniert und ungefährdet über die Zeit. In den nächsten drei Spielen geht es für die Wallrath-Truppe nur noch darum, irgendwie die richtigen Ergebnisse – sprich Siege – zu erzielen. Am Samstagabend ist die Mannschaft ab 19 Uhr zunächst beim Abstiegskandidaten TV Rheinbach gefordert; in der nächsten Woche folgen gleich zwei Duelle mit BTB Aachen. Wenn alles gut läuft, können die Aldekerker Handballfreunde ihren Lieblingen am kommenden Samstag noch einmal Flügel verleihen. Das wird auch nötig sein.

„Meine Jungs waren im Grunde genommen schon vor dem Spiel platt. Nach zehn Minuten habe ich Roman Grützner ins Gesicht geschaut, der sah wie tot aus. Zum Glück war Rheinhausen heute ein Gegner, der uns wenig abverlangt hat. Wie lange das noch gutgeht? Ich hab wirklich keine Ahnung“, sagte Wallrath.