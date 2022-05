Saisonstart im Tennis : Auftakt nach Maß für TV Winnekendonk

Kreis Kleve Die Herren 65 des Klubs unterstreichen beim 9:0 in Ratingen ihre Aufstiegsambitionen. Der TC Issum hat bei der 4:5-Niederlage in Kellen Verletzungspech.

Die Herren 65 des Tennisvereins Winnekendonk haben in der Zweiten Verbandsliga den ersten Schritt in Richtung Aufstieg gemacht. Mit 9:0 setzte sich die Mannschaft von Kapitän Werner Louven auswärts beim ASC Ratingen-West durch. „Es ist alles nach Plan gelaufen. Im vergangenen Jahr haben wir gegen Ratingen auch bereits mit 9:0 gewonnen. Wir hoffen, diesmal um den Aufstieg mitspielen zu können, auch wenn die beiden Konkurrenten Langenfelder TC und Blau-Weiß Remscheid etwas besser aufgestellt sind. Es muss für uns deshalb schon alles passen“, sagt Kapitän Werner Louven, der sein Einzel überzeugend 6:1, 6:1 gewann.

Spitzenspieler Walter Uhrner (6:0, 6:2), Ulrich Janssen (3:6, 7:5, 10:2), Udo Urban (6:2, 6:4), Claus Linssen (6:4, 6:0) und Willi Louven (6:1, 6:1) stellten unter Beweis, zum Start der Medensaison bereits in Bestform zu sein. Walter Uhrner/UlrichJanssen (6:2, 6:0), Werner Louven/Claus Linssen (7:6, 6:2) und Udo Urban/Willi Louven (6:1, 6:2) behielten auch in den Doppeln souverän die Oberhand.

Die Herren 65 des TC Blau-Weiß Issum haben zum Auftakt in der Ersten Verbandsliga mit 4:5 beim TC Kellen verloren. Pech war dabei, dass Dieter Rometsch in seinem Einzel bei einem 1:2-Rückstand im ersten Satz wegen eines Muskelfaserrisses aufgeben muste. „Wir sind schon enttäuscht. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Dieter Rometsch haben wir einen wichtigen Punkt verloren, außerdem war die Doppel-Aufstellung dadurch schwieriger. Wir kämpfen nun weiter um den Klassenerhalt, das bleibt die Marschroute. Im vergangenen Jahr haben wir am ersten Spieltag auch verloren – und dennoch unser Saisonziel erreicht. Daher schauen wir nach vorne“, sagt Kapitän Michael Sonntag, der sein Einzel mit 6:0, 6:4 gewonnen hatte. Zudem punkteten Rainer Cervik (6:0, 6:0), Hans-Wilhelm Canders (6:4, 7:5) und Michael Sonntag/Rainer Cervik (6:0, 6:0). Das Nachsehen hatten Donald Heep (4:6, 6:4, 7:10), Heinz Bosch (6:7, 3:6), Donald Heep/Peter Schulz (2:6, 6:7) und Heinz Bosch/Wolfgang Machost (1:6, 2:6).

Die Damen des TC Issum, die in der Zweiten Verbandsliga um Punkte kämpfen, spielen am Wochenende noch nicht, weil der geplante Gegner Netzballverein Velbert II zurückgezogen hat. Das Team startet jetzt am Samstag, 14. Mai, 14 Uhr, mit einer Heimpartie gegen den TC Benrath in die Saison.