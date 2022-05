Handball-Landesliga : SV Straelen gewinnt ein hektisches Spitzenspiel

Straelen Der Gastgeber bezwingt den TV Issum nach einem 21:23-Rückstand noch mit 28:25 und bleibt im Rennen um den Titel. Für den TVI hat sich das Thema dagegen erledigt.

Der SVS fand besser in eine durchweg von Hektik und Fehlern geprägte Partie, lag schnell mit 4:1 vorn. Straelener Fünf-Sekunden-Angriffe brachten die Gäste schließlich ins Spiel. In der 22. Minute traf der Issumer Andreas van Stephoudt zur 8:5- Führung. Im steten Hin und Her einer durchweg wilden Begegnung gelang es dem SVS, mit einem knappen Vorsprung in die Kabine zu gehen. „Das war vollkommen unnötig“, sagte TVI-Coach Oliver Cesa, der sich über zahlreiche Unzulänglichkeiten seiner Mannschaft ärgerte.