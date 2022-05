Fußball-Regionalliga : Der Rettungsplan: 16 Uhr, Mission erfüllt

Spielt für einen Abstiegskandidaten, belegt aber in der Regionalliga-Torjägerliste Platz zwei: Auch im Wegberger Waldstadion ruhen die Hoffnungen des SV Straelen auf Cagatay Kader (vorne). Foto: Heinz Spütz

Straelen Mit einem Sieg beim FC Wegberg-Beeck kann der SV Straelen am Samstag vorzeitig den Klassenerhalt perfekt machen, wenn Verfolger Bonner SC parallel in Ahlen höchstens ein Unentschieden erzielt.

Wenn alles optimal läuft, kann sich der SV Straelen ab Samstag, 16 Uhr, voll und ganz auf das Highlight der Saison konzentrieren. So funktioniert die Rettung am vorletzten Spieltag der Fußball-Regionalliga: Die Grün-Gelben müssen ihr Gastspiel beim Absteiger FC Wegberg-Beeck für sich entscheiden und darauf hoffen, dass Verfolger Bonner SC parallel in Ahlen nicht als Auswärtssieger den Platz verlässt. In diesem Falle stünde vorzeitig fest, dass sich Sportlicher Leiter Rudi Zedi mit der Kaderplanung für eine weitere Saison in der Vierten Liga beschäftigen kann. Und Trainer Steffen Weiß und seine Spieler hätten die Köpfe frei für die Vorbereitung auf das Finale um den Niederrhein-Pokal. Am Samstag, 21. Mai, kann sich der SV Straelen mit einem Sieg gegen den Wuppertaler SV zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte für die erste Hauptrunde um den DFB-Pokal qualifizieren.

Im Vorfeld der Partie im Wegberger Waldstadion stellt sich die Frage, wie sich eine Mannschaft präsentiert, die seit einer Woche als Absteiger in die Oberliga feststeht. „Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich in so einer Ausgangslage Mannschaften erlebt habe, die sich anschließend hängen ließen. Schließlich ist ein vorzeitiger Abstieg eine endgültige Situation, sowohl für jeden Spieler, aber auch für den Verein. Aber ich habe auch Trotzreaktionen erlebt, zumal es für jeden einzelnen Spieler noch darum geht, sich für den einen oder anderen Verein zu präsentieren oder sich für einen Vertrag in der Oberliga zu empfehlen. Und das erwarte ich vom FC Wegberg-Beeck. Der Gegner wird uns nichts schenken. Steffen Weiß und ich haben bei der 1:3-Niederlage in Essen eine starke Wegberger Mannschaft gesehen“, sagt Rudi Zedi.

Info 21 „Amateure“ hoffen auf das große Pokal-Los Finaltag der Amateure Am Samstag, 21. Mai, finden in ganz Deutschland 21 Endspiele um die Pokale der Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes statt. Die Live-Übertragung des Spektakels in der ARD beginnt um 12.05 Uhr und gliedert sich in drei Teilkonferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten. Die 21 Sieger qualifizieren sich für die erste Hauptrunde um den DFB-Pokal und haben garantiertes Heimrecht gegen einen Erst- oder Zweitligisten.

SV Straelen gegen Wuppertaler SV Das Endspiel um den Niederrheinpokal wird um 16.15 Uhr in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena angepfiffen. Dieses Finale gab es auch im vergangenen Jahr. Der WSV gewann 2:1 und bekam den VfL Bochum zugelost (1:2 nach Verlängerung).

Beim SV Straelen war zuletzt ein Aufwärtstrend unverkennbar. Die Mannschaft hinterließ sowohl beim Pokal-Coup gegen den Drittligisten MSV Duisburg als auch beim Heimsieg gegen die Sportfreunde Lotte einen hochkonzentrierten Eindruck. „Die Grundtugenden müssen erneut stimmen, taktische Vorgaben sollten eingehalten werden. Am Samstag muss jeder klar erkennen lassen, dass es um alles geht. Da muss alles rausgeknallt werden“, so Zedi.

Mark Zeh, Trainer des FC Wegberg-Beeck, macht der Straelener Konkurrenz im Vorfeld der Partie etwas Mut. „Bei uns gibt es keine Motivationsprobleme, jeder will das Spiel gewinnen. Schließlich haben wir eine Verantwortung gegenüber den anderen Vereinen in der Liga, die ebenfalls abstiegsbedroht sind. Und wir stehen natürlich auch bei unseren Zuschauern, in der Pflicht, die uns die ganze Saison unterstützt haben“, sagt der FC-Coach, der selbstverständlich ganz genau weiß, was für die Grün-Gelben von der Römerstraße auf dem Spiel steht. „Straelen hat mit den jüngsten Erfolgen ordentlich Selbstbewusstsein getankt und wird versuchen, uns von Anfang an unter Druck zu setzen. Die Mannschaft möchte bei uns den Klassenerhalt feiern, und wir möchten umgekehrt dafür sorgen, dass diese Rechnung nicht aufgeht“, so Zeh.

Beide Mannschaften müssen gesperrte Leistungsträger ersetzen. Auf Wegberger Seite fehlen Mittelfeldspieler Nils Hühne, der sich an der Essener Hafenstraße die Gelb-Rote Karte eingehandelt hatte, und Angreifer Shpend Hasani, der im Skandalspiel gegen Rot-Weiß Ahlen mit Rot vom Platz gestellt worden war. Auf Straelener Seite muss Kapitän Kevin Wolze zuschauen, der am vergangenen Samstag einem Sportfreund aus Lotte den Ball absichtlich in den Rücken geworfen und daraufhin ebenfalls Rot gesehen hatte.

Straelens „Feuerwehrmann“ Steffen Weiß interessiert sich wenig für irgendwelche Rechenspiele, hat sich dafür aber schon einen ganz konkreten Matchplan zurechtgelegt. „Ich erlebe eine sehr auf das Spiel fokussierte Mannschaft, die während der Woche konzentriert und aufmerksam trainiert hat. Ich gehe davon aus, dass wir ein ähnliches Spiel wie gegen Lotte erleben und wir auf einen abwartenden Gegner treffen. Wir wollen möglichst oft hinter die gegnerische Abwehrkette gelangen. Und dann müssen wir natürlich unsere Chancen nutzen, die sich daraus ergeben“, so Weiß.