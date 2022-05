Fußball-Regionalliga : Torhüter Robin Udegbe kehrt zum Absteiger KFC Uerdingen zurück

Straelen Der 31-jährige Keeper verlässt den SV Straelen. Der Verein setzt auf seine beiden jungen Torleute, wird aber wohl noch einen „Schnapper“ holen.

Robin Udegbe weiß, was Fans hören und in diesem Fall auch lesen wollen. Der Torhüter wird den Regionalligisten SV Straelen im Sommer verlassen und zum Absteiger KFC Uerdingen zurückkehren. Und der 31-Jährige gibt sich auf seinem Facebook-Account gleich einmal als wahrer Fußball-Romantiker zu erkennen.

„Liebe Uerdinger, ich freue mich, nach kurzer Abwesenheit wieder nach Hause zurückzukehren und in der kommenden Saison wieder für den KFC auflaufen zu dürfen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein blau-rotes Herz habe. Bedanken möchte ich mich auch beim SV Straelen für zwei schöne Jahre, die ich nicht missen möchte, aber wenn das Zuhause ruft, dann überlegt man nicht lange“, lautet zusammengefasst der Liebesbrief des Torhüters, den er außerdem mit Herzchen-Emojis in den rot-blauen Uerdinger Farben versehen hat. Udegbe war im Sommer 2020 von der Grotenburg an die Römerstraße gewechselt und stand seitdem in 65 Regionalliga-Meisterschaftsspielen für den SV Straelen zwischen den Pfosten. Bei seinem alten und neuen Verein KFC Uerdingen, der nach Möglichkeit in der nächsten Saison sofort wieder in die Regionalliga aufsteigen möchte, hatte Udegbe zuvor bereits auch zwischen 2013 und 2015 unter Vertrag gestanden.