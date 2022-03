Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Prominenter Gast beim Zweitliga-Derby

Fabienne Huppers (am Ball) feierte gegen Lintfort ihr Comeback und hatte vor allem in der ersten Hälfte gute Szenen. Foto: Norbert Prümen

Kerken Vor den Augen der Kapitänin der Deutschen Handball-Nationalmannschaft verlor Schlusslicht TV Aldekerk das Nachholspiel gegen den TuS Lintfort mit 25:36. Alina Grijseels hat ihre Laufbahn einst bei beiden Vereinen gestartet.

Prominenter Besuch in der Vogteihalle: Alina Grijseels, Kapitänin der Deutschen Handball-Nationalmannschaft, hat einst ihre erfolgreiche Laufbahn beim TV Aldekerk und TuS Lintfort gestartet. Die bekannte Sportlerin, die inzwischen für den Bundesliga-Tabellenzweiten Borussia Dortmund im Einsatz ist (diese Platzierung gilt auch für die Handballerinnen des BVB), verfolgte am Donnerstagabend von der Tribüne aus das Duell ihrer beiden Ex-Clubs in der Zweiten Liga der Frauen. Sie sah von Beginn an eine temporeiche und unterhaltsame Partie, in der die Aldekerkerinnen zunächst noch ebenbürtig waren, sich letztlich aber mit 25:36 (13:16) geschlagen geben mussten und damit im 19. Anlauf Niederlage Nummer 18 kassierten.

Die Gastgeberinnen konnten anfangs über ein schnelles und druckvolles Umschaltspiel Schritt halten und hatten durchaus gute Gelegenheiten. Mit zunehmender Spieldauer häuften sich bei den Grün-Weißen, bei denen Fabienne Huppers wieder in der Startformation stand, jedoch leichte Fehler und überhastete Abschlüsse, aus denen die Gäste Kapital schlugen. Nach einer Viertelstunde gewann der TuS die Oberhand und hatte sich zum Seitenwechsel bereits einen kleinen Vorteil erspielt. „Es waren wieder dieselben Fehler, die wir erneut nicht vermeiden konnten. Damit haben wir dem Gegner einmal mehr in die Karten gespielt“, bilanzierte ATV-Trainerin Yvonne Fillgert nachher.

Zeit zum Ausruhen bleibt beiden Teams wenig, denn schon am Wochenende stehen die nächsten Partien an. Während die Lintforterinnen am Sonntag das Team aus Mainz empfangen, setzen sich die Grün-Weißen am Samstag in den Bus, um abends ab 19.30 Uhr in Berlin bei den dortigen Füchsen anzutreten. Die Berlinerinnen, die von der ehemaligen Nationalspielerin Susann Müller trainiert werden, rechnen sich als Tabellenvierter noch eine kleine Chance auf den Aufstieg aus und dürfen sich daher gegen das Schlusslicht keine Blöße geben.