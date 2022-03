Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Aufsteiger TV Aldekerk muss weiter auf den ersten Sieg warten

Birga van Neerven – hier beim Abschluss – musste kurz nach der Pause verletzt ausgewechselt werden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Zweite Handball-Bundesliga der Frauen: Gastgeberinnen enttäuschen im Kellerduell mit dem TVB Wuppertal und kassieren eine 21:24-Niederlage.

Auch im Kellerduell der Zweiten Bundesliga gab es am Sonntagnachmittag für den TV Aldekerk nichts zu holen. Gegen den insgesamt auch nicht überzeugenden Drittletzten aus Wuppertal fanden die Gastgeberinnen nie zur gewohnten Form und müssen weiter auf den ersten Sieg warten.

Die Nervosität war beiden Teams in den Anfangsminuten deutlich anzumerken. Beide Teams wirkten verkrampft. Während der TV Beyeröhde keinesfalls beim Schlusslicht verlieren wollte, hemmte die Grün-Weißen offenbar die eventuelle Chance auf den ersten Saisonsieg. So stellten die beiden Mannschaften zumindest stabile Abwehrreihen in die Vogteihalle, während Kreativität im Offensivspiel eher Mangelware blieb. Nach dem ersten Abtasten fanden dann die Gäste das richtige Rezept zu Torerfolgen. Während von der Mitte wenig Torgefahr ausging, waren es die Halbspielerinnen, die dem ATV mit wuchtigen Würfen empfindliche Nadelstiche beibrachten.

„In der Phase waren wir hinten einfach zu passiv und haben uns blöde Gegentore eingefangen“, sagte Aldekerks Trainerin Yvonne Fillgert in der Nachbetrachtung. Im Angriff spielte sich ihre Mannschaft zwar einige Chancen heraus. Doch fehlte entweder die Entschlossenheit oder Dana Centini im Wuppertaler Tor war auf dem Posten. Im zweiten Durchgang bewiesen die Aldekerkerinnen immerhin wieder ihre gute kämpferische Einstellung. Obwohl das verletzungsbedingte Ausscheiden von Birga van Neerven kurz nach Wiederanpfiff einen Rückschlag bedeutet hatte, steckten die Gastgeberinnen nicht auf.

Die Grün-Weißen kämpften verbissen und wehrten sich, doch blieb ihnen die Abschlussschwäche treu. In der Defensive setzten die Gäste ihre Treffer jetzt über den Kreis und die Außenpositionen und behaupteten den Vorsprung. Der endgültige Genickbruch für den ATV dann zehn Minuten vor dem Ende, als Puck Verlinden nach einem durchaus diskussionswürdigen Foul mit einer Roten Karte auf die Tribüne verbannt wurde. Nach einem Wuppertaler Tor vereitelte Centini noch zwei Aldekerker Großchancen und brachte ihr Team so endgültig auf die Siegerstraße. Vom 17:21 an konnten die Gäste das Ergebnis verwalten und sich nach dem Abpfiff von den rund 20 mitgereisten Zuschauern feiern lassen.

Für die Aldekerkerinnen gilt es jetzt, die Niederlage schnell zu verdauen. „Ich hoffe, die Verletzung von Birga ist nicht so schlimm und alle anderen bleiben gesund“, sagte Fillgert. Schon am Donnerstag kommt der TuS Lintfort zum Nachholspiel in die Vogteihalle (20 Uhr).