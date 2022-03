Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : TV Aldekerk hofft auf Wiedergutmachung

Der TV Aldekerk, hier in der Abwehr, konnte zuletzt nicht überzeugen. Foto: Norbert Prümen

Kerken Der ATV erwartet heute den TuS Lintfort zum Nachbarschaftsduell. Der Gastgeber hat sich nach der klaren Niederlage im Hinspiel etwas vorgenommen, auch wenn die Vorzeichen nicht gut sind.

Im Januar hätte das Nachbarschaftsduell laut Spielplan die erste Begegnung der Rückrunde in der Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen sein sollen. Doch das Coronavirus hatte seinerzeit die Absage der Begegnung notwendig gemacht. Am heutigen Donnerstagabend, 20 Uhr, nehmen der TV Aldekerk und der TuS Lintfort in der Vogteihalle einen neuen Anlauf, um das brisante Duell auszutragen. Genau wie der geänderte Spieltermin ist auch die Ausgangslage für das Schlusslicht ATV eine andere, als es im Januar der Fall gewesen wäre.

„Ich hätte die Partie gerne am regulären Termin schon gespielt“, sagt ATV-Kapitänin Svenja Rottwinkel vor der Begegnung. „Wir waren ordentlich aus der Winterpause gekommen und hatten auch in den Spielen gute Ergebnisse geliefert. Wir hätten die gute Form gerne mit in das Lokalduell genommen.“ Das sieht aktuell ganz anders aus. Die Personaldecke bei den Grün-Weißen ist arg angekratzt, in den vergangenen Spielen gab es teils deftige Niederlagen und wenig überzeugende Leistungen. Rottwinkel selber war nach kurzer Pause am vergangenen Sonntag ins Team zurückgekehrt, doch hatte ihre Kraft für die vollen 60 Minuten noch nicht ausgereicht.

Zusätzliche Schwächung ist gegen den TuS Lintfort zu befürchten, da Birga van Neerven nach der erlittenen Fußverletzung wohl noch nicht wieder rechtzeitig fit wird. So gehen die Lintforterinnen, die mit Lisa Kunert, Lena Heimes, Pia Kühn und Jule Samplonius gleich vier ehemalige Aldekerkerinnen im Kader haben, sicher als Favorit in die Begegnung. Der momentan Tabellensiebte konnte auch das Hinspiel schon deutlich für sich entscheiden und kommt zudem noch mit der Empfehlung eines Auswärtssiegs am vergangenen Wochenende in die Vogteihalle.

Die Aldekerkerinnen brennen nach der Niederlage im Hinspiel auf Wiedergutmachung und hätten vor sechs Wochen auch gute Chancen gehabt, dass die gelingen könnte. Die sind am heutigen Abend zwar nicht dahin, doch müsste für die Gastgeberinnen für etwas Zählbares schon viel zusammenpassen. „Wir dürfen und werden unseren Kopf nicht in den Sand stecken“, sagt ATV-Trainerin Yvonne Fillgert und gibt sich gewohnt kämpferisch. Sie rechnet mit einem großen Zuschauerzuspruch aus beiden Lagern – und vielleicht verhelfen die Fans dem Underdog ja zum Coup.