Handball-Regionalliga : Der TV Aldekerk ist einfach fassungslos

Kerken Angesichts der Flut von Absagen in den vergangenen Monaten kommt das dicke Ende für den TV Aldekerk. Die Mannschaft soll bis zum 14. Mai noch 14 Spiele bestreiten. Trainer Nils Wallrath übt harsche Kritik.

Im Oktober und November setzte der TV Aldekerk in der Handball-Regionalliga Nordrhein neue Maßstäbe und war in der Lage, nahezu jeden Gegner aus der Halle zu schießen. Mit einem herausragenden Torverhältnis bei gerade einmal drei Minuspunkten führte die Mannschaft von ATV-Trainer Nils Wallrath die Tabelle an und gehörte neben interaktiv Handball aus Ratingen und dem TV Korschenbroich zu den absoluten Favoriten auf den Titel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Dritte Liga.

Doch anschließend brach das Unheil über die Grün-Weißen herein. Wegen der Pandemie machte der Kerkener Bürgermeister Dirk Möcking zwischenzeitlich noch einmal die örtlichen Sporthallen dicht. Außerdem hagelte es wegen Corona-Infektionen in Reihen der jeweiligen Gegner Spielabsagen. Von Dezember bis Februar durfte der ATV jeweils nur einmal im Monat ran – bislang hat die Mannschaft um Trainer Nils Wallrath gerade einmal zwölf Meisterschaftsspiele absolviert. Und jetzt kommt das dicke Ende: Bis zum offiziellen Saisonende am 14. Mai soll/muss der TV Aldekerk noch 14 Spiele bestreiten. Die Mannschaft steht somit vor etlichen englischen Wochen mit drei Partien innerhalb von acht Tagen.

Nils Wallrath ist stinksauer angesichts der Strapazen, die seinem Team zugemutet werden: „ Von insgesamt sechs Spielabsagen ging lediglich die Partie gegen den TV Korschenbroich von uns aus, alle anderen von den Gegnern. Da kann mir doch keiner erzählen, dass der weitere Saisonverlauf noch was mit einem sportlich-fairen Wettkampf zu tun hat. Hier wird leichtfertig die Gesundheit der Sportler aufs Spiel gesetzt. Das werde ich als verantwortungsvoller Trainer aber nicht zulassen. Lieber sage ich ein Spiel ab und begrabe die Hoffnung auf einen möglichen Aufstieg. Selbst im Profi-Bereich gibt es solche Belastungen nicht.“

Der Aldekerker Trainer geht fest davon aus, dass auch die nächsten Wochen in chaotischen Bahnen verlaufen. „Die Infektionszahlen werden weiter durch die Decke schießen. Zwangsläufig kommt es zu weiteren Spielausfällen, die meistens kurzfristig bekannt werden. Wie soll ich da meine Spieler noch motivieren? Für mich wird der 14. Mai der letzte Spieltag sein. Danach haben die Spieler ihre Urlaube gebucht. Da bringt es auch nichts, die Saison um zwei Wochen zu verlängern. Dann werden wir die Punkte verschenken und Verbandsstrafen in Kauf nehmen“, so Wallrath.

Vor der Partie bei der HG LTG/HTV Remscheid, die für Samstag, 19 Uhr, angesetzt ist, holt der Coach noch einmal kräftig aus: „Jonas Mumme, der für uns ein echter Schlüsselspieler ist, steckt in Quarantäne und fällt voraussichtlich aus. Deshalb lösen wir aber keinen Corona-Alarm aus. Es ist doch ein Termindruck entstanden, der auf uns lastet. Wann sollen wir denn noch abgesagte Spiele nachholen?“