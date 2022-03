Fußball-Bezirksliga : TSV Weeze verlässt mit Heimsieg die Abstiegsränge

Weeze Die Mannschaft von Trainer Marcel Kempkes ist im neuen Jahr noch ungeschlagen und steht nach dem 3:1 im Nachholspiel gegen Borussia Veen erstmals nach langer Zeit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.

Fußball-Bezirksligist TSV Weeze bleibt im neuen Jahr und damit unter Regie seines neuen Trainers Marcel Kempkes ungeschlagen. Nachdem de Mannschaft nach den beiden Unentschieden gegen den FC Aldekerk (0:0) und beim VfL Repelen (1:1) noch etwas auf der Stelle getreten hatte, gelang am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den Mitkonkurrenten Borussia Veen so etwas wie ein kleiner Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Mit einem 3:1 (1:0) verbesserte sich die Mannschaft auf Rang elf und steht damit erstmals seit langer Zeit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.

Die Zuschauer im August-Janssen-Sportzentrum sahen ein echtes Abstiegsduell mit einem besseren Start für den Gastgeber, der bereits in der neunten Minute durch ein Tor von Stefan Gorthmanns in Führung ging. Die besten Möglichkeiten, noch vor der Pause auf 2:0 zu erhöhen, hatte Nick Aengenvoort, der Pech mit einem Lattenschuss hatte und einmal am Gästetorhüter scheiterte. Zehn Minuten nach dem Wechsel nutzte Stefan Gorthmanns einen Elfmeter zum 2:0.

Doch damit war das Kellerduell noch nicht entschieden. Die Veener kamen nun besser ins Spiel. Mit einem satten Torschuss brachte Dennis Tegeler die Gäste in der 69. Minute wieder heran. Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven – in zwei Situationen verhinderte die Latte den drohenden Ausgleich. Eerst in der Nachspielzeit machte Dogan Erkis mit dem Treffer zum 3:1 den Deckel drauf. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit sicher das Glück des Tüchtigen, haben uns aber für unseren kämpferischen Aufwand am Ende belohnt“, sagte Marcel Kempkens.