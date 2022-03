Handball : TV Aldekerk II verliert das Top-Duell

Kerken Der Frauen-Regionalligist kassiert eine 19:25-Niederlage gegen den Spitzenreiter Treudeutsch Lank. Das Team agiert teilweise zu ungeduldig und produziert zu viele Fehler.

Die zweite Frauenmannschaft des TV Aldekerk hat das Spitzenspiel in der Handball-Regionalliga mit 19:29 (11:15) gegen den Tabellenersten Treudeutsch Lank verloren. Der Spitzenreiter könnte somit in zwei Wochen die Meisterschaft im Rückspiel klarmachen. Die Aldekerkerinnen hingegen, für die sich die Heimniederlage wegen der vielen mitgereisten Fans eher wie eine Auswärtspartie anfühlte, müssten die noch ausstehenden sechs Begegnungen alle gewinnen, um noch den Titel holen zu können.

Zur Halbzeit lag der ATV II bereits mit vier Toren zurück und fand auch weiterhin trotz voller Bank nicht ins Spiel zurück. Egal in welcher Kombination der Gastgeber attackierte, am massiven Innenblock von Treudeutsch Lank war kein Vorbeikommen. Eine schlechte Chancenverwertung tat ihr Übriges. Je länger die Partie dauerte, umso weniger funktionierte beim ATV II. Und so war die Niederlage auch in der Höhe verdient und die Enttäuschung bei dem jungen Team groß.