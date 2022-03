Sport in Meerbusch : Lanker Handballerinnen gewinnen deutlich

Meerbusch Lanks Regionalliga-Handballerinnen haben nach dem 29:19-Sieg beim TV Aldekerk II nun beste Karten im Aufstiegskampf. Lanks Herren empfangen am Samstag, 12. März, (19.30 Uhr) Spitzenreiter Kapellen.

Lanks Verbandsliga-Herren gehen am Samstagabend (12. März, 19.30 Uhr) mit großen Personalsorgen in das Duell in der Forstenberghalle mit Spitzenreiter TV Kapellen. In Torwart Robin Petrich (Urlaub), Stefan Leuchten, Patrick Werth (beide Corona), Frederic Rothe (Kapselriss im Daumen), Tobias Düllberg (Bänderdehnung im Fuß) Michael Fleischhauer (Achillessehn-Enentzündung), Alex Görtz (Kreuzbandriss) und Alexander Dellbrügge (beruflich verhindert) fallen acht Spieler aus, dazu ist der Einsatz des erkrankten Philipp Menkenhagen fraglich. „Wir werden den Kader definitiv mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen müssen“, sagt Trainer Ralf Müller. Die Voraussetzungen, gegen den Tabellenführer zu bestehen, seien auf Grund der dünnen Personaldecke alles andere als günstig. „Wir sind in der krassen Außenseiterrolle, dennoch werden wir alles versuchen, mit einer kompakten Deckung dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen“, sagt Müller. In der Verbandsliga gastieren Lanks 2. Damen am Sonntag (13. März, 13 Uhr) beim LTV Wuppertal.