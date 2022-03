Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : TV Aldekerk hofft auf Revanche gegen TV Beyeröhde

ATV-Trainerin Yvonne Fillgert geht selbstbewusst in das Spiel gegen den TV Beyeröhde. Foto: Norbert Prümen

Kerken Das Schlusslicht empfängt am Sonntag das Team aus Wuppertal und möchte die Niederlage beim Tabellennachbarn Heide vergessen machen.

Nach der Begegnung am vergangenen Wochenende herrschte bei den Spielerinnen des TV Aldekerk Katerstimmung, als die Mannschaft sich nach der ernüchternd deutlichen Niederlage in Heide im Bus auf die 500 Kilometer weite Heimreise machte. Gegen einen direkten Tabellennachbarn in der Zweiten Handball-Bundesliga hatte das Team von Trainerin Yvonne Fillgert eine dicke Niederlage kassiert und einige Defizite offenbart.

Die Lücken in der Abwehr waren unübersehbar gewesen und hatten dem Gegner etliche, leichte Torgelegenheiten aus der Nahwurfzone ermöglicht. Aber auch in der Offensive waren es meist einfachste Fehler, die dem Kontrahenten bei seinem Sieg in die Karten gespielt hatten. Das muss zweifellos besser werden, wenn am Sonntag, 15 Uhr, der TV Beyeröhde aus Wuppertal zum nächsten Punktspiel an den Kerkener Slousenweg kommt.

Die Ausgangslage ist mit der vor der letzten Partie durchaus vergleichbar. Wuppertal ist direkter Tabellennachbar der Aldekerkerinnen und somit punktemäßig nicht weit entfernt. Der TVB holte – wie der ATV – auswärts bislang nur einen Zähler und läuft den gesteckten Saisonzielen weit hinterher. Nach einem vermasselten Start hatte der Trainer im November seinen Hut genommen und den Weg für den Neuanfang freigemacht. Doch der klappte auch nur bedingt, sieben Pluspunkte sind die bislang die magere Ausbeute der Wuppertalerinnen. „Wir gucken weiter auf uns“, sagt ATV-Trainerin Yvonne Fillgert mit Blick auf die kommende Partie. „Das Spiel in Heide muss schnell aus den Köpfen der Spielerinnen, gegen den TVB wollen wir gewinnen.“ Zumindest die Anzahl der wieder einsatzfähigen Spielerinnen nährt dabei ihre Hoffnungen. Nachdem Kreisläuferin Puck Verlinden schon in der vergangenen Woche wieder in die Mannschaft zurückgekehrt war, wird auch Kapitänin Svenja Rottwinkel am Sonntag für den Neuling spielen können.