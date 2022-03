Handball : Erneuter Rückschlag im Titelrennen für SV Straelen

Straelen Das Männer-Team verliert in der Landesliga beim Kellerkind nach klarer Führung noch. Die Frauen-Mannschaft hat ihr Finale daheim sicher.

Von Anpfiff an gaben die Grün-Gelben die Schlagzahl vor. Mit kompakter Abwehr und gutem Tempospiel gelang es, sich eine Sechs-Tore-Führung zur Pause herauszuwerfen. Mitte der zweiten Halbzeit hieß es dann 22:17 für das Team von Trainer Dietmar Beiersdorf. „Im aufgebauten Angriff haben wir uns ziemlich schwergetan. Diese Tatsache, halbgare Abschlüsse und zahlreiche Zeitstrafen haben uns in der Schlussphase den Sieg gekostet“, so der Coach.

Bottrop erzielt fünf Treffer in Folge, ehe Mike Beyer in der 59. Minute das 23:22 für den SVS gelang. Der Gastgeber glich aus und kam aufgrund eines technischen Fehlers der Grün-Gelben noch ein weiteres Mal in Ballbesitz. Sekunden später erzielte er den Siegtreffer. Beiersdorf: „Wenn wir jetzt am Samstag gegen Vorst nicht gewinnen, dann war es das mit der Meisterschaft.“