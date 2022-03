Handball-Oberliga der Frauen : Floeth: „20 Minuten in Ordnung, der Rest eine einzige Katastrophe“

Straelen Der SV Straelen ist von seiner Bestform ein ganzes Stück entfernt. Selbst gegen einen stark ersatzgeschwächten Gegner aus Rheydt lief kaum etwas zusammen.

Bis zum 10:6 war die Welt der Grün-Gelben noch in Ordnung. Das lag jedoch vor allem an Torhüterin Melanie Schumann, die ihren Vorderleuten mit zum Teil überragenden Paraden den Rücken freigehalten hatte. „Wir haben in der Abwehr erneut viel zu passiv agiert, den Gegner einfach mal machen lassen“, so Floeth. Auch in der Offensive taten sich die Grün-Gelben gegen die erwartet defensiv eingestellte Rheydter Mannschaft schwer. Allein über die rechte Seite gelang es, regelmäßig Torchancen zu erarbeiten und diese dann auch zu nutzen.