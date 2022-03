Handball-Landesliga : Ganz schwache zweite Halbzeit: SV Straelen ist Tabellenführung los

Straelen Nach einem Start nach Maß läuft beim Titelaspiranten plötzlich nichts mehr zusammen. Dietmar Beiersdorf führt das 24:35 in Borken auf schwache Trainingsbeteiligung zurück.

Das Spiel: die Nummer zwei empfängt die Nummer eins der Liga. Die Halle: ein Tollhaus. Die Mannschaften: gespannt bis in die Haarspitzen. Und Tabellenführer SV Straelen findet gegen den TV Borken richtig gut in die Partie, führt nach 20 Minuten mit 12:7. Dann der Bruch. Von jetzt auf gleich. Ohne jede taktische taktische Änderung beim Gegner. Zur Pause steht es 13:13. Nach Wiederanpfiff spielt sich Borken in einen Rausch. Der SVS unterliegt schließlich mit 24:35. „Man kann hier verlieren, aber nicht so“, sagt SVS-­Coach Dietmar Beiersdorf nach dem Schlusspfiff. „Wir standen kompakt, hatten die starken Rückraumschützen gut im Griff“, so Beiersdorf, dessen Mannschaft zunächst klar besser ist und über 5:2 und 10:6 mit 12:7 in Führung geht. Borken erzielt noch vor dem Gang in die Kabinen das 13:13 und legt nach dem Seitenwechsel nach.