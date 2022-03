Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 13. März 2022) : Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder vierstellig

Die Sieben-Tage-Fallzahl für Mönchengladbach weist das Robert-Koch-Institut aktuell mit 2698 aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Frey

Mönchengladbach Die Stadt meldet 866 neue Corona-Fälle am Wochenende. Das Robert-Koch-Institut verzeichnet 1039 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche für Mönchengladbach. Die Werte im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Corona-Regeln sind gelockert – die Lage aber ist weiter angespannt. Am Sonntag, 13. März, hat das städtische Gesundheitsamt den Nachweis von 866 neuen Corona-Fällen in den vergangenen zwei Tagen gemeldet. Am Freitag (11. März) wurden 406 und am vergangenen Sonntag (6. März) 644 Neuinfektionen übermittelt. Die Zahl der akut infizierten Mönchengladbacher steigt also – auf jetzt 3663 (Freitag: 3344).

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Vitusstadt beziffert das Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell mit 1039 (Freitag: 927). Der Wert liegt somit erstmals seit etwa einem Monat wieder im vierstelligen Bereich. Zeitgleich übersteigt die bundesweite Inzidenz erstmals die Schwelle von 1500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche – und liegt am Sonntag bei 1526,8. Der Landesschnitt wird mit 1394,3 (Freitag: 1355,5) angegeben. Nur neun der insgesamt 53 Städte oder Landkreise in NRW liegen unter der 1000er-Grenze. Mönchengladbach hat die elftniedrigste Inzidenz im Land.

Lesen Sie auch Corona-Pandemie in Mönchengladbach : Darum gibt es Unterschiede zwischen den Meldedaten von Stadt und RKI

Laut Divi-Intensivregister werden derzeit (Stand: Sonntag, 13. März, 11.15 Uhr) zehn Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Davon werden vier invasiv beatmet. Neun der laut Divi 82 in der Stadt zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind frei. Das entspricht elf Prozent. In ganz NRW sind 13,9 Prozent der Intensivbetten (722 von 5194) nicht belegt.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (meist einfach „Hospitalisierungsrate“ genannt) für NRW weist das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Sonntag mit 7,92 aus. Der Wert gibt an, wie viele Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in Kliniken aufgenommen (also „hospitalisiert“) wurden. Am Freitag bezifferte das RKI die Hospitalisierungsrate für NRW tagesaktuell mit 7,69. In der Regel wird der Wert in den Folgetagen aber durch Nachmeldungen nach oben korrigiert. Das ist am Wochenende noch nicht erfolgt.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 45.430 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 41.470 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 297 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)