Fußball : Dacain-Dacruz Baraza will sich beim SV Straelen empfehlen

Dacain-Dacruz Baraza spielt seit gut zwei Monaten beim SV Straelen. Bei seinem Debüt gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf sah er die Gelb-Rote Karte. Foto: Heinz Spütz

Straelen Nach den Ausfällen von vier Innenverteidigern wird der Neuzugang, der von Einsätzen in der Zweiten oder Dritten Liga träumt, diese Lücke schließen. Am Samstag geht es für den Regionalligisten zum SV Lippstadt.

Das Nachholspiel am Mittwochabend beim Wuppertaler SV war gerade abgepfiffen und Dacain-Dacruz Baraza, der neue Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten SV Straelen, wusste beim Gang in die Kabine noch nicht richtig, seine Gefühle einzuordnen. Der SVS hatte das Duell knapp mit 1:2 verloren. Ein Unentschieden wäre aber möglich gewesen. Dennoch war es für den 22-Jährigen ein ganz besonderer Moment, nach Jahren mal wieder im Wuppertaler Stadion aufgelaufen zu sein, denn er ist gebürtiger Wuppertaler und startete seine noch recht junge Karriere beim WSV.

Geboren wurde der junge Mann mit der stattlichen Größe von 2,02 Metern in Wuppertal. Sein Vater stammt aus der Demokratischen Republik Kongo, seine Mutter aus Angola. Beide lernten sich in Deutschland kennen und schlossen 1997 den Bund der Ehe. Der Abwehrhüne hat noch vier weitere Geschwister, die ebenfalls in Wuppertal leben.

Info Personallage des SVS hat sich verschlechtert Die Ausgangsituation Beide Teams haben 31 Punkte auf dem Konto, sind direkte Tabellennachbarn und rangieren in der unteren Hälfte des Mittelfeldes. Der SV Lippstadt, der am Samstag, 14 Uhr, den SV Straelen empfängt, hat jedoch zwei Partien weniger als der SVS ausgetragen. Das sagt der SVS-Trainer „Wenn wir die gleiche Leidenschaft und Mentalität wie in den vorherigen Spielen zeigen, bin ich guter Dinge, dass wir die weite Anreise nicht umsonst gemacht haben“, so Rudi Zedi. SVS-Personal Die Krankenstation beim SV Straelen droht überzulaufen. Zwei weitere Spieler, Jannik Stevens und Fabio Ribeiro, fallen am Samstag aus. Noah Holtschoppen könnte nach monatelanger Verletzungsunterbrechung in Lippstadt sein Debüt geben.

In seiner Jugend spielte er für den WSV, bis er die Möglichkeit erhielt, für die U 19 des SC Paderborn in der Bundesliga aufzulaufen. Dort galt er als gesetzt und wurde zum Spielführer ernannt. Parallel dazu bestand er die Abiturprüfung und wurde während seiner Zeit im Nachwuchsleistungszentrum zum Internatssprecher gewählt.

Der Übergang in den Seniorenbereich verlief mehr als holperig. Bei seinem damaligen Trainer Michel Kniat fand der 22-Jährige in der U 23 des Zweitligisten kaum Berücksichtigung. Und so war er heilfroh, als ihn in der Spielzeit 2020/21 das Angebot von Westfalia Herne erreichte, denn er wollte endlich wieder auf dem Rasen stehen und Fußball spielen. Bei Christian „Knappi“ Knappmann wurde er auf Anhieb Stammspieler. „Dacain ist ein super Leader, der im Zweikampf eine Wucht ist und zudem, trotz seiner Körpergröße, sehr schnell ist“, lobte ihn Knappmann, bevor er vor zwei Monaten seinen Vertrag beim SV Straelen unterschrieb. „Regionalliga war mein erstes Ziel. Mein nächstes ist es, mich durch gute Leistungen für die Zweite oder Dritte Liga zu empfehlen.“

Der gelernte Innenverteidiger ist sich durchaus bewusst, dass, die Zahl der Arbeitsplätze mit der Höhe der Liga schwinden, gleichzeitig jedoch die Anzahl der Bewerber auf diese freien Stellen steigt. Deshalb fährt er zweigleisig. Er studiert an der Fernuniversität Wirtschaftswissenschaften und will dieses Studium auf jeden Fall erfolgreich zu Ende bringen.

Den Unterschied von der Oberliga Westfalen zur Regionalliga bekam er schnell zu spüren. Der Spielfluss sei schneller, die Spieler vom Kopf und vom taktischen Verständnis her weiter und die Einstellung zum Fußball sei eine ganz andere.

Sein Debüt gab er noch unter Thomas Gerstner beim 4:0-Sieg gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf, bei dem er unmittelbar nach dem Halbzeitpfiff vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen wurde. „Die Gelb-Rote Karte war schon eine verdammt harte Entscheidung. Zum Glück haben wir das Spiel gewonnen, sonst hätte ich mir üble Vorwürfe gemacht“, sagt der 22-Jährige.

Gerstner stellte ihn in den nächsten Spielen nicht mehr auf, doch nach seiner Entlassung schenkte ihm Interimstrainer Rudi Zedi, der ihn verpflichtet hatte, das volle Vertrauen und wurde nicht enttäuscht. „Dacain macht genau das, was ein Innenverteidiger machen muss“, sagt Zedi. Befürchtungen, dass er in einer 3-5-2-Formation auf der verantwortungsvollen Position als Innenverteider versagen könnte, hatte der 22-Jährige nicht. „Ich war mental darauf vorbereitet und spielbereit. In etwa kenne ich meine Stärken, aber auch meine Schwächen und ich bin immer bereit, Ratschläge, aber auch Kritik anzunehmen“, sagt der Abwehrmann, der mit Yoga und regelmäßigen Besuchen im Fitness-Studio Körper und Geist schult und das afrikanische Essen seiner Mutter zu schätzen weiß.

Am Samstag spielt der 22-Jährige mit dem SVS beim SV Lippstadt. „Beide Mannschaften haben 31 Punkte. Also ist es ein „must-win-Spiel“ für uns. Mit der Bereitschaft, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben, sollte ein Sieg möglich sein“, sagt Dacain-Dacruz Baraza.

Sorgen vor dem Spiel gegen SV Lippstadt hat Rudi Zedi, wenn er einen Blick auf die Liste der verletzten Spieler wirft – Ferry de Regt, Jelle van Benthem, Kevin Wolze, Irwin Pfeiffer, Adli Lachheb und Jiha Yoo. Und es kommen zwei weitere Ausfälle hinzu. Die beiden Routiniers, Fabio Stevens und Jannik Stevens fallen krankheitsbedingt aus. Noah Holtschoppen ist wieder einsatzbereit und wird in den SVS-Kader rutschen.