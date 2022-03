Handball : TV Aldekerk will in die Erfolgsspur zurück

Torhüter Paul Keutmann hatte im Hinspiel mit einer ausgezeichneten Leistung großen Anteil am deutlichen 40:22-Sieg des TV Aldekerk. Foto: Heinz Spütz

Kerken Nach der Niederlage in Dinslaken ist für den Regionalligisten ein Sieg im Heimspiel gegen den OSC Rheinhausen Pflicht. Eine Schlüsselrolle wird in der Begegnung den Torhütern zukommen.

Am Samstag, zur gewohnten Anwurfzeit um 19.30 Uhr, wird in der Vogteihalle Hallensprecher Klaus Hilbertz die Mannschaft des OSC Rheinhausen zum Spiel der Handball-Regionalliga Nordrhein gegen den TV Aldekerk begrüßen. Das Tableau weist den TV Aldekerk, der mit 19:5-Punkten auf Platz vier steht, als klaren Favoriten für diese Partie aus. Die Gäste aus Duisburg begannen die Saison erwartet souverän, blieben im weiteren Verlauf aber hinter ihren Ansprüchen zurück. Sie konnten in diesem Jahr aus fünf Begegnungen erst einen Zähler holen und rangieren mit 10:18-Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.

Das Ziel des ATV ist somit klar. Er will unbedingt einen Erfolg schaffen, um im Rennen um die Meisterschaft weiter ein Wörtchen mitreden zu können. „Natürlich ist ein Sieg Pflicht, aber das war auch am Sonntag in Dinslaken der Fall, wo wir mit leeren Händen nach Hause fahren mussten“, sagt der Aldekerker Trainer Nils Wallrath. „Die breite Brust und der Respekt, den wir uns erarbeitet hatten, ist dadurch vielleicht etwas verloren gegangen. Da müssen wir aber unbedingt wieder hinkommen. Ich zähle dabei auch auf die Unterstützung unser Zuschauer, denen wir in den vorherigen Spielen so manchen Leckerbissen servieren konnten.“

Info OSC-Niederlage im Nachholspiel Enttäuschung Olaf Mast, Sportlicher Leiter des OSC Rheinhausen, war am Mittwochabend wie Trainer Thomas Molsner enttäuscht vom Auftritt der Mannschaft bei der 19:25-Niederlage im Nachholspiel gegen den HC Gelpe/Strombach. „Es fehlten der Siegeswille und die Freude am Spiel“, sagte Mast.

Eine Schlüsselrolle in diesem Duell wird zweifellos den Torhütern zukommen. Beim OSC steht seit Beginn der Saison Matthias Puhle zwischen den Pfosten, der die vergangenen sieben Jahre als Profi für den VfL Gummersbach das Tor gehütet hat und in seiner letzten Saison bei den Oberbergischen stärkster Torhüter der Zweiten Liga war. Auf der anderen Seite hat der ATV in Paul Keutmann einen Schlussmann in seinen Reihen, der im Hinspiel beim 40:22-Sieg den Unterschied ausgemacht hatte. „Das war überragend. Da hat Paul Keutmann eindrucksvoll gezeigt, wer der beste Keeper in der Liga ist“, sagt Nils Wallrath.

Olaf Mast, der Sportliche Leiter der Gäste ist und als Spieler des THW Kiel 1996 den Gewinn der Deutschen Meisterschaft feiern durfte, gab sich vor dem Aufeinandertreffen recht skeptisch: „Wir fahren natürlich nicht chancenlos nach Aldekerk. Aber wir wissen auch, dass die Trauben dort sehr hoch hängen. Die Misserfolge aus den vergangenen Spielen haben nicht dazu beigetragen, unser Selbstvertrauen zu stärken. Personell sind wir ziemlich angeschlagen.“