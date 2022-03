Fußball-Regionalliga : SV Straelen bestätigt den Aufwärtstrend

Straelen Die Mannschaft um Interimstrainer Rudi Zedi verbessert sich mit einem verdienten 2:1 beim SV Lippstadt auf den zehnten Tabellenplatz. Doppelschlag von Cagatay Kader und Jannick Stevens nach der Pause.

In Lippstadt zeigte sich erneut, dass Interimstrainer Rudi Zedi mit seiner Erfahrung aus rund 20 Jahren Profifußball der Mannschaft das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Freude am Fußball zurückgebracht hat. Endlich steht wieder eine echte Mannschaft auf dem Platz, für die Zedi eine Spielform gefunden hat, die sie spielen kann und spielen will.

Zum Geschehen auf dem Rasen: Wenn der Tabellenelfte auf den Zwölften trifft, ist nicht unbedingt Fußball aus der Feinkostabteilung zu erwarten. Und so waren beide Mannschaften zunächst darauf bedacht, eigene Fehler zu vermeiden. Die Zedi-Elf war das eindeutig aktivere Team und unterband durch frühes Anlaufen jeglichen Spielaufbau der Hausherren, so dass das Spiel nahezu ausschließlich in der Lippstädter Hälfte stattfand.

Einziges Manko: Fehlanzeige in Sachen Abschlüsse und gefährliche Strafraumszenen. So dauerte es 38 Minuten, bis Glody Ngyombo den ersten Schuss auf das gegnerische Tor abfeuerte, den Christopher Balkenhoff mit dem Fuß parieren konnte. Im direkten Gegenangriff erzielte der Gastgeber durch Henri Carlo Matter den schmeichelhaften Führungstreffer. In der Pause erinnerte Zedi seine Schützlinge daran, dass es für Kicker kaum etwas Schöneres gibt, als ein Spiel zu drehen. Auch damit traf er offenbar den richtigen Nerv. Routinier Jannik Stevens schaltete sich immer mehr in die Offensivaktionen ein und sorgte mit seiner Passgenauigkeit für mehr Ordnung und Struktur. Nach einem von ihm getretenen Eckstoß in der 55. Minute landete der Ball vor den Füßen von Cagatay Kader, der sich in seiner bekannt humorlosen Art die Chance zum Ausgleich nicht nehmen ließ. Keine vier Minuten später nach einem halbherzig abgewehrten Eckball kam Stevens am rechten Strafraumeck erneut an den Ball. Sein Flankenball segelte an Freund und Feind vorbei ins lange Eck – Spielstand gedreht, 2:1 für die Gastelf.