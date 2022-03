Fußball : Corona-Fälle beim TSV Wachtendonk-Wankum

Trainer Guido Contrino macht sich Sorgen, dass das Heimspiel am Sonntag ausfallen könnte. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk Zwei Spieler sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob der Landesligist am Sonntag gegen die VSF Amern spielen kann, ist noch unklar.

Mit einer Woche Verspätung startet der Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die VSF Amern ins neue Spieljahr. Beide Teams waren am vergangenen Sonntag von Corona-Fällen des jeweiligen Gegners betroffen. Die VSF Amern sollten bei der SGE Bedburg-Hau antreten, der TSV Wa.-Wa. beim SV Scherpenberg. Doch beide Partien fielen aus.

Ob das Spiel gegen die VSF Amern am morgigen Sonntag stattfinden wird, ist allerdings auch noch nicht ganz sicher. „Wir hatten in dieser Woche in der Mannschaft zwei Corona-Fälle, ein Spieler war auch noch beim Training“, sagt TSV-Coach Guido Contrino.