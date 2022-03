Aufstiegsrunde der Volleyball-Regionalliga : VC Eintracht vor Duell mit einer Olympiasiegerin

Geldern Spitzenreiter VCE Geldern erwartet den RC Borken-Hoxfeld II, der seit dieser Saison von Beachvolleyball-Ass Kira Walkenhorst trainiert wird.

Alle guten Dinge sollen für den VC Eintracht Geldern in der Aufstiegsrunde der Volleyball-Regionalliga der Frauen drei sein. Zweimal musste die Heimpartie der Mannschaft von Trainer Eung-Zoll Chung gegen den RC Borken-Hoxfeld II schon verschoben werden. Jetzt soll die Partie am morgigen Samstag ab 18 Uhr in der Sporthalle am Bollwerk über die Bühne gehen. Und das Ziel des Gastgebers ist klar. Der VC Eintracht will mit einem Erfolg den Platz an der Spitze der Runde verteidigen und den nächsten Schritt auf dem Weg in die höhere Klasse machen.