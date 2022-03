Fußball-Regionalliga : Ärgerliche Niederlage für den SV Straelen

Cagatay Kader (Mitte), der in dieser Szene das 1:0 beim Sieg gegen Schalke 04 II erzielte, traf am Mittwochabend in Wuppertal erneut. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Die Mannschaft zeigt am Mittwochabend im Nachholspiel beim Wuppertaler SV eine gute Leistung. Doch sie muss sich mit 1:2 geschlagen geben, weil der Gegner in Sachen Effektivität ein wenig besser ist.

Der SV Straelen versuchte am Ende alles, um sich wenigstens noch einen Punkt zu sichern. Selbst Torhüter Robert Udegbe machte sich auf in den gegnerischen Strafraum – vergeblich. Der Fußball-Regionalligist musste sich am Mittwochabend im Nachholspiel beim Wuppertaler SV mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Eine Niederlage, die einerseits nicht unbedingt unverdient war, weil der Gastgeber in einem Spiel mit wenigen Torchancen in Sachen Effektivität eben ein wenig besser gewesen war. Eine Niederlage, die andererseits aber sehr bitter für die Mannschaft des Straelener Interimstrainers Rudi Zedi war. Denn sie hatte ihre Sache über weite Strecken sehr gut gemacht. Was in erster Linie fehlte, um etwas Zählbares aus dem altehrwürdigen Wuppertaler Stadion am Zoo mitzunehmen, war ein wenig mehr Durchschlagskraft in der Offensive.