Volleyball : Nächster Dämpfer im Aufstiegsrennen

Geldern Aufstiegsrunde zur Dritten Liga der Frauen: Der VC Eintracht Geldern steht zwar noch an der Tabellenspitze, muss aber mit der 2:3-Heimniederlage gegen den RC Borken-Hoxfeld II einen weiteren Rückschlag verkraften.

Der VC Eintracht Geldern ist drauf und dran, seinen Vorsprung, den er aus der Vorrunde der Volleyball-Regionalliga der Frauen mitgebracht hat, zu verspielen. Die Mannschaft um Trainer Eung-Zoll-Chung verlor am Samstag ihr Heimspiel gegen den RC Borken-Hoxfeld ll mit 2:3 (15:25, 16:25, 26:24, 25:21, 14:16) und musste damit in der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Noch führt das Team, das jetzt 14 Punkte auf seinem Konto hat, zwar die Tabelle an. Doch vier Punkte aus den ersten drei Spielen sind für einen Titelaspiranten ganz einfach eine zu magere Ausbeute. In den verbleibenden drei Begegnungen wird sich die Eintracht steigern müssen, wenn der Traum von Liga drei in Erfüllung gehen soll.