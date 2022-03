Fußball-Kreisliga A : SC Auwel-Holt qualifiziert sich für die Aufstiegsrunde

Kreis Kleve Mit einem 3:3 bei Verfolger SF Broekhuysen II verteidigt die Mannschaft von Trainer Carsten Schaap den begehrten fünften Platz. GW Vernum gewinnt das Spitzenspiel gegen den SV Sevelen.

Beim 6:1 (4:1)-Sieg des TSV Nieukerk am Freitagabend über Union Wetten trafen Leon Holtmanns (26.), Felix Brusius (35.), Yannick Vowinkel (37.,84.), Marten Kaufels (38.) und Dominik Idel (90.) für die Gastgeber. Robin Gräven (3.) hatte Wetten früh in Führung gebracht. „Vielleicht hätte man eine bessere Lösung finden können, als uns dreimal in sechs Tagen spielen zu lassen“, kritisierte Union-Spielertrainer Christian Offermanns nach dem Spiel gegen Veert am Sonntag.