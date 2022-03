Ausbildungsmesse in Straelen : Beim Kickern einen Ausbildungsplatz finden

Straelen Die Ausbildungsveranstaltung „Karrierekick Straelen“ findet im August in der Bofrost-Halle statt. Schüler und Unternehmen können sich jetzt anmelden.

Nach mehrfacher Verschiebung und zweijähriger Pause von Präsenzveranstaltungen soll es jetzt endlich was werden mit der Ausbildungsveranstaltung „Karrierekick Straelen“. Die Organisatoren des Vereins „Aus Straelen“, der Wirtschaftsförderung Straelen sowie des unterstützenden Unternehmens Clever Führen GmbH sind zuversichtlich, dass im Sommer ein einzigartiges Messe-Ereignis möglich sein wird. Am Samstag, 20. August, startet der „Karrierekick“ in der Straelener Bofrost-Halle.

Die Basis bildet ein großes Kicker-Turnier. Dazu werden 25 Kicker-Tische sowie XXL- und Speed-Kicker in der Halle aufgestellt. Vertreter von 70 Ausbildungsunternehmen und bis zu 200 Schüler können während des Turniers am Tisch ungezwungen miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsame, verbindende Erfahrungen sammeln. Weiteres Laufpublikum ist willkommen.

„Wir sprechen gezielt die Schulen in der Straelener Region an, um diejenigen Schülerinnen und Schüler einzuladen, die für 2023 einen Ausbildungsplatz suchen“, erklärt Constanze Drescher von der Clever Führen GmbH aus Straelen, die die Veranstalter bei der Organisation tatkräftig unterstützt. Ab März können sich die Schüler verbindlich über einen Link für einen der begehrten Startplätze anmelden und erhalten sofort den Zugang zur veranstaltungseigenen App.

Die Teamzusammensetzung erfolgt per Zufall und wird in jeder Runde neu ausgelost. Dabei wird sichergestellt, dass immer eine Schülerin oder ein Schüler mit einer Vertreterin oder einem Vertreter des Unternehmens in einem Team spielt. „Hierdurch kommt es automatisch und spielerisch zum gegenseitigen Kennenlernen“, so Marta Sommerkamp vom ausrichtenden Verein „Aus Straelen“. „Jugendliche und Ausbildungsbetriebe begegnen sich am Kickertisch auf Augenhöhe“, ergänzt Straelens Wirtschaftsförderer Uwe Bons. Durch das Zufallsprinzip ergeben sich viele interessante Möglichkeiten und Anregungen, neue Berufsbilder zu entdecken und sich zu orientieren. Alle Unternehmen sind zudem mit einem kleinen Infodesk vertreten und stehen abseits des Kickertischs für Gespräche auch mit Eltern zur Verfügung.