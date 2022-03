Fußball-Bezirksliga : Uedemer SV setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Kerken Fußball-Bezirksliga: Nach dem 5:2 beim FC Aldekerk ist die Mannschaft von Trainer Martin Würzler nur noch einen Punkt vom rettenden Ufer entfernt.

Mit dem hehren Ziel, die Partie noch zu drehen, kam der FCA aus der Kabine. Und wurde prompt kalt abgeduscht: Einen Absprachefehler in der Hintermannschaft nutzte einmal mehr Maik Hemmers zum 4:1 und damit zur Vorentscheidung. „Das war sicherlich ein Knackpunkt. Dieser Treffer hat uns in die Karten gespielt“, sagte Uedems Trainer Martin Würzler. Zwar war Aldekerk in der Folge weiter spielbestimmend und spielte auch Chancen heraus, darunter zwei Aluminiumtreffer. Insgesamt verwalteten die Gäste aus Uedem das Ergebnis aber souverän und gerieten auch durch das Aldekerker 2:4 nicht aus der Ruhe – nach einem Foulspiel an Kevin Rombs verwandelte diesmal Stefan Herrschaft den Elfmeter (75.). Doch sechs Minuten später beförderte Aldekerks Niklas Petkens den Ball unglücklich in eigene Tor und besiegelte damit den verdienten 5:2-Auswärtssieg des USV.