Fußball-Bezirksliga : TSV Weeze tritt auf der Stelle

Weeze Fußball-Bezirksliga: Im Kellerduell beim VfL Repelen reicht es für die Mannschaft von Trainer Marcel Kempkes nur zu einem 1:1. Somit verharren die Blau-Gelben auf dem vorletzten Platz.

Im Bezirksliga-Kellerduell beim VfL Repelen musste sich der Vorletzte TSV Weeze mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Nach dem zweiten Remis in Folge – am vergangenen Sonntag hatte sich die Mannschaft 0:0 vom FC Aldekerk getrennt – treten die Weezer im Abstiegskampf auf der Stelle. Die Situation hat sich verschlechtert, weil die Konkurrenten Borussia Veen und Uedemer SV jeweils erfolgreich waren.

„Dieser eine Punkt ist unter dem Strich zu wenig, zumal wir ingesamt das bessere Spiel gemacht haben“, meinte Weezes Trainer Marcel Kempkes. So war auch der Führungstreffer, den Hakan Erkis nach einem Einwurf von Nick Aengenvoort in der 23. Spielminute erzielte, völlig verdient. Doch kurz vor dem Pausenpfiff wurden die Gäste nach einer Unachtsamkeit in der Defensive mit dem Ausgleichstreffer bestraft. Zwei gute Chancen ließ der TSV nach dem Wechsel ungenutzt. Aengenvoort schoss aus guter Position über den Kasten, dann scheiterte Klaus Winters am Torhüter. Auch das Überzahlspiel nach einer Gelb-Roten Karte gegen einen Repelener Spieler nutzen die Weezer in der Schlussphase nicht mehr zu ihrem Vorteil.