Energiewende in Voerde : Klimaschutz ist für jeden möglich

Burkhard Drescher (Mitte), Geschäftsführer Innovation City, hat Uwe Goemann (links), SPD-Fraktionsvorsitzender in Voerde, und den SPD-Landtagsabgeordneten Rene Schneider längst vom klimagerechten Stadtumbau überzeugt. Foto: Michael Elsing

Voerde Eine „Energiewende, die von unten beginnt“, das ist der Ansatz von Burkhard Drescher, der das Erfolgsrezept der Innovation City GmbH in Voerde vorstellte. Er ist davon überzeugt, dass es auch dort gelingen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Elsing

Burkhard Drescher sagt es gerade heraus. „Man muss einfach nur machen.“ Und der ehemalige Oberbürgermeister von Oberhausen hat gemacht. Als Geschäftsführer der Innovation City Management GmbH (ICM) in Bottrop gelang ihm etwas, woran er nicht einmal selbst zu 100 Prozent geglaubt hatte. Vom Initiativkreis Ruhr getragen, sollten in der Industriestadt Bottrop die CO 2 -Emissionen innerhalb von zehn Jahren halbiert werden. „Es war nur eine Idee, um etwas für den Klimaschutz zu unternehmen“, sagt Drescher. Doch tatsächlich: Zwischen 2010 und 2020 gelang Bottrop ein Rückgang des CO 2 -Ausstoßes um 50 Prozent.

Kein Wunder also, dass derartige Erfolge Begehrlichkeiten in ganz Nordrhein-Westfalen wecken. René Schneider, der für die SPD im Landtag sitzt und Voerdes SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Goemann können sich sehr gut vorstellen, dass Innovation City auch für Voerde und letztlich für den gesamten Kreis Wesel eine echte Chance darstellt. „Das Potenzial hierfür ist in Voerde jedenfalls groß“, sagt Goemann. Schneider denkt sogar in weitaus größeren Dimensionen. „Die SPD möchte 1000 Mal Innovation City in Nordrhein-Westfalen“, so der umweltpolitische Sprecher der Sozialdemokraten.

Bottrop besitzt unter allen Großstädten in NRW die größte Photovoltaik-Dichte pro Einwohner. Foto: dpa/Marijan Murat

Info So arbeitet die ICM GmbH Zielsetzung Mit den in Bottrop gemachten Erfahrungen entwickelt ICM bundesweit ganzheitliche Konzepte zum klimagerechten Stadtumbau. Hierbei werden mit den lokalen Akteuren Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels, Energiewende, Emissionsminderung bis hin zur Klimaneutralität erarbeitet. Über das Quartiersmanagement werden Städte und Wohnungsunternehmen unterstützt.

Burkhard Drescher erklärt, wo er mit seinem Team in den vergangenen zehn Jahren den Hebel angesetzt hat. Ein entscheidender Faktor ist dabei für ihn, nicht immer nur im großen Stil zu denken. „Energiewende von unten“ nennt er den Ansatz, der vielfach unterschätzt würde. Hierfür lässt er Zahlen sprechen. Von den 735 Millionen Euro, die in Bottrop für den Klimaschutz investiert wurden, sind 70 Prozent auf private Investitionen zurückzuführen. „Energetische Modernisierungen sind Maßnahmen, die sich zeitnah rentieren“, sagt Drescher.

René Schneider führt anhand von Rechenbeispielen die drei maßgeblichen Effekte vor, die Innovation-Cities in ganz NRW mit sich brächten. „Das jährliche Einsparungspotenzial bei Treibhausgasen beträgt 5,7 Millionen Tonnen und zusätzlich wird Nordrhein-Westfalen unabhängiger von russischen Gaslieferungen“, sagt er auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Als weitere Effekte nennt er das Entstehen von 23.000 neuen Arbeitsplätzen sowie den Anstoß von 1,63 Milliarden Euro Umsatz je investierter Milliarde.

Auch Drescher kann mit weiteren Zahlen aufwarten, die zeigen, wie erfolgreicher Klimaschutz funktioniert. „In Bottrop sind im Bemessungszeitraum 36 Prozent des gesamten Bestandes an Wohngebäuden modernisiert worden“, sagt der 70-jährige Ex-Politiker und verweist auf eine Modernisierungsförderung in Höhe von 2,7 Millionen Euro, die in Bottrop Gesamtinvestitionen von mehr als 20 Millionen Euro angestoßen haben. Zudem besitzt Bottrop unter allen Großstädten in NRW die größte Photovoltaik-Dichte pro Einwohner.

Der ICM-Geschäftsführer bringt es noch einmal auf den Punkt: „Klimaschutz ist kein Zauberkunststück. Man muss auch keine Angst davor haben. In Bottrop haben wir mehr als 300 Einzelprojekte realisiert.“ Und er streicht dabei abermals heraus, nicht nur in großen Projekten zu denken. „Windkraft ist eine gute und richtige Sache. Aber bis sie greift, werden viele Jahre ins Land ziehen. Deshalb brauchen wir auch kurzfristig helfende Maßnahmen.“