Karnevalszug zieht trotz Sturm : Nieukerk sagt „egal“ zu Wind und Wetter

Am Karnevalssonntag trotzte der Nieukerker Jeckenzug wie ein Fels in der Brandung den Wetterkapriolen. Als einziger fiel er nicht ins Wasser. Der Zug startete lediglich eine Stunde früher und wurde ein wenig verkürzt.

Hauptorganisator des Karnevalszuges, Hans-Gerd Janssen, leitet die Geschicke des Nieukerker Karnevalzugvereins. Aufgrund der widrigen Wetterumstände wurde der Zug zudem um eine halbe Stunde verkürzt. „Drei Straßen fallen heute weg“, erklärte Janssen. In der Tat pilgerten die über 30 Zug-Gruppierungen in diesem Jahr nicht wie ursprünglich geplant auf der Friedens-, Mittel-, und Elisabethstraße entlang.

Die „Partysanen Onkels und Co.“, die das diesjährige Kinderbuch-Motto „Wo ist Walter?“ in rot-weiß gestreiften Kostümen darstellten, wussten genau, welchen Song sie zum diesjährigen Karnevalshit des Jahres auserkoren und in Dauerschleife abspielen würden: Michael Wendlers Hit „Egal“ (2017). Der Schlagersong sorgte trotz des schlechten Wetters für gute Stimmung, sowohl bei den „Partysanen“ als auch bei den Karnevalisten am Straßenrand. Bis auf die „Kerk’schen Helden“, die mit vielen kleinen Kindern mitziehen wollten, stand keine Teilnahme von Gruppen auf der Kippe, erklärte Silvia Nick, Mitorganisatorin des Nieukerker Karnevalszuges. Auf der Karnevals-Insel Nieukerk wird das Narrenfest buchstäblich großgeschrieben. Nach dem Motto: komme, was wolle.