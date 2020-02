Gruppe überfällt Passanten : Zeugen nach Raub in Veert gesucht

Veert Eine Gruppe von fünf bis sieben Personen ist am Samstag durch Veert gezogen und hat Passanten überfallen, darunter auch zwei Jugendliche.

(RP) Am Samstagabend ist es in Veert zu zwei Raubdelikten gekommen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen 22.10 Uhr wurden ein 14- und ein 16-Jähriger aus Issum auf dem Festplatz an der Veerter Dorfstraße von einer Gruppe Unbekannter angesprochen. Die Unbekannten schubsten und schlugen die beiden Jugendlichen und forderten die Herausgabe ihres Geldes. Der 14-Jährige händigte einem der Täter daraufhin 30 Euro aus.