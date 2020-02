Fußball : Arminia Kapellen verlässt die Abstiegsplätze

Gelderland (nhen) Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern: SV Herongen – Arminia Kapellen 1:2 (0:2). „Das war ganz schlechter Fußball, wenn man es überhaupt so nennen kann“, fand Herongens Spielertrainer Sebastian Tissen nach Abpfiff harte Worte.

„Ich bin maßlos bedient, was die Vorstellung meiner Mannschaft angeht. Es hat sich schon in der Vorbereitung angedeutet, dass uns ganz viel Arbeit bevorsteht.“ Bei den Gästen aus Kapellen war hingegen der Jubel nach dem überraschenden 2:1-Sieg im Nachbarschaftsduell groß. Erstmals nach langer Zeit hat die Mannschaft um Trainer Marcel Lemmen zumindest vorübergehend die Abstiegsplätze verlassen. Die Arminia hat nach Saisonsieg Nummer vier 15 Punkte auf ihrem Konto und belegt Rang 13, wobei Verfolger Sturm Wissel (13 Punkte) zwei Spiele weniger ausgetragen hat. Ein Eigentor von Andre Caris (12.) und ein Treffer von Thomas van de Loo (16.) brachten die Arminia früh auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer von Sebastian Tissen in der 84. Minute blieb folgenlos.