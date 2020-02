Wettstreit in der Bücherei : Ella Verheyen gewinnt Vorlese-Wettbewerb

Wettstreit in der Bücherei

In der öffentlichen Bücherei in Geldern fand der Regionalentscheid statt. Foto: ja/Lynn Gandhi

Kevelaer/Geldern Dass sie aufgeregt war, war deutlich zu spüren. Aber es war auch kein Wunder. Denn es gehört schon viel Mut dazu, sich der Jury beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs zu stellen. Doch am Ende strahlte Ella Verheyen über das ganze Gesicht.

Die Elfjährige aus Kevelaer ist Siegerin des Entscheids für den Südkreis. „Ja, ich war schon sehr aufgeregt, und ich habe nicht damit gerechnet, zu gewinnen“, berichtete die Schülerin des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums hinterher. Daher habe sie sich besonders über den Erfolg gefreut. Zehn Schüler traten in der öffentlichen Bücherei in Geldern an. Die fünfköpfige Jury (Siglinde Smitmanns, Bettina Franz, Volker Streck, Corinna Engfeld, Mirjam Keuck-Grönheim) bewertete die Sechstklässler nach Lesetechnik, Interpretation und Textstellenauswahl.