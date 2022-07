Extremwerte in Teilen von NRW : Der Hochsommer kommt mit bis zu 40 Grad

Ein Thermometer zeigt Temparaturen in Richtung der 40-Grad-Marke an (Symbolfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf In NRW wird es heiß: Laut Deutschem Wetterdienst kann in der kommenden Woche in Teilen des Landes die 40-Grad-Marke geknackt werden. Aber auch die nötige Abkühlung ist in Sicht.

Der Hochsommer macht aktuell in weiten Teilen des Landes auf sich aufmerksam. Doch während es tagsüber sehr warm ist, sind die Nächte aktuell noch verhältnismäßig kühl. Das wird sich mit dem Temperaturhoch der kommenden Woche deutlich ändern, erklärt ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Er schickt daher den Tipp voraus, dieses Wochenende nochmal ordentlich durchzulüften, bevor man die Rolläden runterlässt und sich vor der Hitze verbarrikadiert.

Denn während es am Montag mit 33 bis 35 Grad noch „mild“ zugeht, sollen die Temperaturen am Tag darauf steil nach oben klettern. „Der heißeste Tag wird der Dienstag sein, da ist mit Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad zu rechnen“, erklärt der Experte.

Es könne zwar überall in Nordrhein-Westfalen die 40-Grad-Marke geknackt werden, am wahrscheinlichsten sei dies jedoch in der Westhälfte des Landes. „Das müssen aber nicht die typisch heißen Orte wie Köln oder Bonn sein, das kann auch genauso gut in Waltrop im nördlichen Ruhrgebiet oder am Niederrhein in Kalkar sein.“

Mit weit über 20 Grad Tiefstwert wird die Nacht von Dienstag auf Mittwoch dem Meteorologen zufolge besonders heiß. Tagsüber bleiben die Temperaturen im Osten des Landes mit 35 bis 40 Grad sehr hoch, im Westen kühlt es sich mit 30 bis 35 Grad dagegen ein wenig ab. Im Westen könnten zudem Wolken aufziehen und auch Gewitter seien nicht ausgeschlossen.

Doch der Experte vom Deutschen Wetterdienst kann bereits jetzt Entwarnung für die Tage darauf geben: „Ab Donnerstag werden sich die Temperaturen mit 27 bis 31 Grad in Nordrhein-Westfalen auf ein normales Hochsommerwetter einpendeln.“

