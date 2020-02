Volleyball : VC Eintracht Geldern auf der sicheren Seite

Geldern Volleyball-Regionalliga der Frauen: ASV Senden – Eintracht Geldern 0:3 (19:25, 23:25, 19:25).

(mahei) Das Karnevalswochenende hat sich für die Eintracht gelohnt. Mit einem gut gelaunten Fanblock im Rücken machte sich der Regionalligist aus Geldern auf den Weg nach Senden. Die Stimmung in der Halle war trotz aller närrischen Vorzeichen eher zurückhaltend. So startete die Partie ebenfalls ohne den nötigen Schwung. Mühsam erarbeiteten sich die Gäste gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten und designierten Absteiger die einzelnen Punkte. Einzig über die Mittelblockerinnen Anja Schoofs und Dörthe Kallweit konnten klare und schnelle Punkte erspielt werden. Erst bei einer 15:14-Führung konnte sich die Eintracht ein wenig absetzen und einen kleinen Vorsprung aufbauen. Am Ende bescherte der erste Satz eine ungefährdete 1:0-Führung.