Sturm und Regen im Gelderland : Karnevalszüge in Winnekendonk und Twisteden fallen aus

In Nieukerk zieht der Karnevalszug eine Stunde eher, um 13.11 Uhr. Foto: dpa/Patrick Pleul

Gelderland Wegen des schlechten Wetters startet der Karnevalszug in Nieukerk eine Stunde früher, also um 13.11 Uhr. Die Veranstaltungen in Winnekendonk und Twisteden wurden abgesagt.

Bereits in den vergangenen Tagen wurden die Ankündigungen des Deutschen Wetterdienstes genau verfolgt. Sonntagmorgen traf man sich noch einmal zur letzten Abstimmung. Kann der Karnevalszug ziehen oder nicht ziehen?

Nieukerk Die Entscheidung fiel um kurz nach 10 Uhr am Sonntag. Der Zug beginnt eine Stunde eher, um 13.11 Uhr. Es gibt einen verkürzten Zugweg: Start ist auf der Sevelener Straße, Webermarkt, Michael-Buyx-Straße, Eyller Straße, Schulstraße, Kölner Straße, Krefelder Straße, Lappstraße, Dennemarkstraße, Webermarkt, Krefelder Straße, Straelener Straße. Dort löst sich der Zug auf. Anschließend wird im Adlersaal gefeiert. Mit dem Konzept hofft man, spätestens um 15 Uhr den Zug beendet zu haben. „Ab 16 Uhr hat der Deutsche Wetterdienst Windstärken bis zehn angesagt“, erklärt Frank Kittelmann vom Ordnungsamt der Gemeinde Kerken die Entscheidung für ein Vorverlegen und Verkürzen des Zuges.

Winnekendonk Die Entscheidung ist gefallen. In Winnekendonk wird kein Zug stattfinden. Die öffentliche Begegnungsstätte ist ab 15.11 Uhr auf, für diejenigen, die feiern möchten. Aufgrund des angesagten Wetters habe man so entschieden, sagt Georg Werner von den Geselligen Vereinen. Einen Nachholtermin gibt es nicht in diesem Jahr. Aber es besteht die Möglichkeit für die Gruppen, beim morgigen Rosenmontagszug in Kevelaer mitzuziehen.