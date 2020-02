Fußball : SV Straelen II sendet ein weiteres Lebenszeichen

Gelderland Fußball-Bezirksliga: Mit einem 2:1 im Derby bei den Sportfreunden Broekhuysen schließt der Tabellenletzte zur Konkurrenz auf.

Von wegen Eintagsfliege. Eine Woche nach dem 3:0 in Twisteden hat der SV Straelen II mit dem 2:1 im Derby bei den Sportfreunden Broekhuysen ein weiteres Lebenszeichen an die Konkurrenz im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga gesendet. Stand das Team von Trainer Marcel Blaschkowitz zur Winterpause schon fast abgeschlagen am Tabellenende, so sind die Karten inzwischen wieder neu gemischt worden. Mit den Grün-Gelben aus der Blumenstadt ist jedenfalls wieder zu rechnen. Ein weiteres Mal musste die Partie des TSV Weeze gegen die zweite Mannschaft des VfB Homberg abgesagt werden – Sturmtief Yulia machte also nicht nur den Karnevalisten einen Strich durch die Rechnung.

Sportfreunde Broekhuysen – SV Straelen II 1:2 (1:0). Dass es nicht so einseitig wie im Hinspiel (8:1 für die Sportfreunde) werden sollte, ver­riet schon ein Blick auf die Mannschaftsaufstellung. Denn da hat sich in der Zwischenzeit bei der Reserve des Oberliga-Tabellenführers von der Römerstraße einiges getan. So durfte Trainer Marcel Blaschkowitz wie schon in Twisteden drei Offensivkräfte aus dem Oberliga-Kader einsetzen: Fatmir Ferati, Ryo Terada und Randy Grens. Auf dem gut bespielbaren Ascheplatz kamen zunächst die Platzherren mit Windunterstützung besser in diese Begegnung und starteten gleich in den Anfangsminuten einige vielversprechende Angriffe, die aber nicht zum gewünschten Erfolg führten. Das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0 für den Gastgeber fiel in der 36. Minute. Nach einem Straelener Ballverlust setzte Mikel Moorhead Torjäger Finn Helders in Szene, der ohne Mühe einschoss.