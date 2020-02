Handball : Der TV Aldekerk ist wieder in der Spur

Treffsicher: Angelina Huppers steuerte sieben Tore zum zehnten Saisonsieg des Tabellenführers TV Aldekerk bei. Foto: Norbert Prümen (nop)

ALDEKERK Dritte Handball-Liga West der Frauen: HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler – TV Aldekerk 24:26 (9:14). Die weite Fahrt ins Saarland hat sich gelohnt. Der Tabellenführer hat den Fall ins Freie abgewendet und ist bereit für das Spitzenspiel.

Der TV Aldekerk hat sich im Kampf um den Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga zurückgemeldet. Nach den Niederlagen beim 1. FC Köln und gegen Schlusslicht TVE Netphen glückte der Mannschaft um Yvonne Fillgert und Georg van Neerven zum richtigen Zeitpunkt die Kehrtwende. Im Saarland sprang ein verdienter und unter dem Strich auch ungefährdeter Sieg heraus. „Die weite Fahrt hat sich wenigstens gelohnt“, sagte Fillgert nach der Partie, ehe sie mit ihren Spielerinnen für die vierstündige Rückfahrt wieder in den Bus stieg.

Die Partie gegen den Aufsteiger war so etwas wie ein Spiegelbild des Hinspiels. Die Grün-Weißen vom Niederrhein hatten über weite Strecken deutliche Vorteile. Zum Ende der Begegnung kam dann noch einmal etwas Spannung auf, wobei der ATV sich zu keinem Zeitpunkt das Geschehen aus der Hand nehmen ließ. In fremder Halle hatte die Mannschaft es endlich wieder geschafft, ihre alten Tugenden an den Tag zu legen und dem Gegner mit einer soliden Defensive den Zahn zu ziehen. „Das haben wir heute wirklich gut hinbekommen“, lobte Fillgert ihr Team.

Oberliga der Frauen TV Aldekerk II gewinnt schon wieder kampflos Innerhalb von nicht einmal zehn Tagen hat die zweite Mannschaft des TV Aldekerk, die ungeschlagen die Oberliga-Tabelle anführt, zwei kampflose Siege verbucht. Ebenso wie zuvor bereits der HSV Solingen-Gräfrath II trat jetzt Schlusslicht Neusser HV gar nicht erst in der Vogteihalle an.

Vorne spielten die Gäste unaufgeregt, aber effektiv. Nach dem 1:0 durch Fabienne Huppers gerieten die Gäste nicht mehr in Rückstand und schafften es bis zur Halbzeit, einen ordentlichen Vorsprung herauszuwerfen. Der weitere Aldekerker Vormarsch bekam zu Beginn der zweiten Hälfte jedoch wieder einen Dämpfer. Denn jetzt waren es die Gastgeberinnen, die besser aus der Pause gekommen waren. Keine zehn Minuten nach Wiederanpfiff stand es in der Sporthalle Marpingen 15:16. Wie aus heiterem Himmel hatte die HSG sich wieder herangepirscht und Anschluss gefunden.

Doch ließen sich die Grün-Weißen von der Aufholjagd nicht verrückt machen. „Das war eine schwierige Situation, die wir aber gut in den Griff bekommen haben“, sagte Fillgert in der Rückschau. Obwohl die Saarländerinnen ihrem Team nah auf die Pelle gerückt waren, ließ sich der Tabellenführer nicht aus der Ruhe bringen. Marpingen kam noch einmal auf einen Treffer heran. In den letzten Minuten schaukelte der ATV die Partie jedoch – anders als noch beim 24:24 im Hinspiel – gekonnt nach Hause. Neben der starken Defensive waren es die beiden Huppers-Schwestern Angelina und Fabienne, die eine gute Leistung auf das Parkett legten und als sichere Vollstreckerinnen glänzten.

Damit ist der TV Aldekerk bereit für das Gipfeltreffen mit dem punktgleichen Verfolger SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim, das am Sonntag, 8. März, ab 16.45 Uhr in der Vogteihalle über die Bühne geht. Da die Reserve-Mannschaften der Bundesligisten Borussia Dortmund, HSG Blomberg-Lippe und Bayer Leverkusen keinen Startplatz in der Zweiten Liga erhalten, machen die beiden aktuellen Spitzenteams das Aufstiegsrennen unter sich aus. „Es ist zwar etwas blöd, dass wir wegen der A-Juniorinnen-Bundesliga eine kleine Pause haben. Aber ab sofort fokussieren wir uns auf das Heimspiel gegen die Mainzerinnen. Wir werden den Kampf annehmen“, verspricht Yvonne Fillgert.