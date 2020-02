Volleyball-Regionalliga : Volleyball: VCE-Damen beim Schlusslicht Senden zu Gast

Geldern Die erste Damenmannschaft des VC Eintracht Geldern muss am Karnevalssamstag zum ASV Senden reisen.

Das liegt unter anderem daran, dass die junge Mannschaft aus Senden viel Potential in ihren Reihen hat, die allerdings auch starken Leistungsschwankungen unterliegen können. Mit den eigenen Fans im Rücken erwartet die Eintracht eine aufschlagstarke, kämpferische und vor allem talentierte Mannschaft. Die Punktesituation zu überwerten wäre zu diesem Zeitpunkt fatal. Aber alle Lobeshymnen auf den Gegner zum Trotz: Ein Sieg ist Pflichtprogramm am Wochenende. Als Tabellensechster und mit vielen routinierten Spielerinnen in den eigenen Reihen kann die Eintracht mit Punktverlusten in Senden nur unzufrieden sein. Bei drei Punkten könnte der Klassenerhalt gesichert werden und mit dieser Erkenntnis lässt sich dann der Karneval sicherlich besser feiern.